Sarkari Naukri 2019 LIVE Updates: दिल्ली हाईकोर्ट में टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, देखें डिटेल

IIT रुड़की में एग्जक्यूटिव इंजीनियर समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है। योग्य तथा इच्छुक उम्मीदवार 01 अप्रैल 2019 तक यहां आवेदन कर सकते हैं। यहां कुल 16 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी है। अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीम अलग-अलग निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इस पते पर अपना आवेदन भेजें - To the Assistant Registrar (Recruitment-II), Establishment Services, James Thomason Building, India Institute of Technology Roorkee, Roorkee 247667