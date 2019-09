Sarkari Naukri-Result 2019 Today LIVE Updates: 8वीं 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा वालों तक के लिए यहां निकली हैं सरकारी नौकरियां

Sarkari Naukri-Result 2019 Today LIVE Updates: 12वीं पास और ग्रेजुएट यहां करें नौकरी के लिए अप्लाई

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ( Comptroller and Auditor General of India, New Delhi, (CAG)) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत लेखा परीक्षक / लेखाकार (Auditor/Accountant) और क्लर्क के पदों पर कुल 182 सीटों के लिए आवेदन मांगे हैं। 12वीं पास और ग्रेजुएट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए विज्ञापन विज्ञप्ति जारी होने के 30 दिन के अंदर-अंदर यानी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कैग की आधिकारिक वेबसाइट www.cag.gov.in पर जाएं।