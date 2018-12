Sarkari Naukri-Result 2018 LIVE Updates: सरकारी नौकरी हासिल करने का है सपना तो आपके काम आएगी ये जानकारी

Sarkari Result 2018, Sarkari Naukri Result 2018 LIVE Updates: RRB Group C, ALP Technician की दूसरे चरण की परीक्षा 21, 22 और 23 जनवरी 2019 को होगी।

Sarkari Naukri-Sarkari Result 2018 LIVE Updates: देशभर की विभिन्न सरकारी नौकरियों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहां मिलेंगे। न सिर्फ जॉब्स, यहां आपको विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, नतीजे और शेड्यूल की डिटेल्स भी मिलेंगे। हाल ही में RRB ने नोटिफिकेशन जारी कर यह ऐलान किया है कि RRB Group C, ALP Technician पदों की पहले चरण की भर्ती परीक्षा के रिवाइज्ड रिजल्ट 20 दिसंबर 2018 को जारी किए जाएंगे। RRB Group C, ALP Technician की दूसरे चरण की परीक्षा 21, 22 और 23 जनवरी 2019 को होगी। बता दें Central Selection Board of Constable, Bihar (CSBC) ने भी कॉन्स्टेबल ड्राइवर परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए है। एडमिट कार्ड आप CSBC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा कई जगह पर वैकेंसी भी निकली है। भारतीय रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय नौसेना और सेना में भी वैकेंसी है। CISF भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार वार्डन पदों पर भर्ती करेगी। B.E./B.Tech उम्मीवारों को Ircon में नौकरी हासिल करने का मौका मिल रहा है। मदुरई जिला कोर्ट, तमिल नाडू ने भी ऑफिस असिस्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर और अन्य कई पदों पर भर्ती होनी है। और भी कई भर्तियां निकली हैं।