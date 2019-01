Government jobs: UPPSC सिविल जज मेन्स के एडमिट कार्ड जारी, जानें कहां-कहां हैं सरकारी वैकेंसी!

AIIMS में नियुक्ति

ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऋषिकेश ने मेडिको सोशल वर्कर, स्टाफ नर्स और दूसरे अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। साक्षात्कार 08 फरवरी 2019 को आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार के लिए इस पते पर पुहंचे - Medical Superintendent Office, AIIMS Rishikesh along with the documents.