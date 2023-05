‘सारे जहां से अच्छा’ लिखने वाले मोहम्मद इकबाल का चैप्टर हटाने पर DU के कुलपति ने क्या बोला?

डीयू ने एक जारी बयान में जोर देकर कहा था कि इकबाल वहीं शख्स थे जिन्होंने भारत को तोड़ने की नींव रखी थी, पाकिस्तान की मांग करने वाले भी वे पहले व्यक्ति थे, ऐसे में उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।

डीयू के कुलपति योगेश सिंह

दिल्ली विश्व विद्यालय के राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम से सारे जहां से अच्छा का नारा देने वाले मोहम्द इकबाल के चैप्टर को हटा दिया गया है। इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, कोई समर्थन कर रहा है तो कोई इस पर विवाद खड़ा कर रहा है। अब डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने इस पर पहली बार सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम पिछले 75 सालों से उनका चैप्टर पढ़ा क्यों रहे थे। मैं मानता हूं कि सारे जहां से अच्छा जैसा गाना लिखकर उन्होंने भारत की सेवा की, लेकिन सही मायनों में उन्होंने कभी खुद इस पर विश्वास नहीं जताया। इसी तरह वीर सावरकर के चैप्टर को सिलेबस में जोड़ने को लेकर योगेश सिंह ने कहा कि सावरकर की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता, उन्होंने देश की आजादी के लिए काफी कुछ किया है। वैसे इससे पहले डीयू ने एक जारी बयान में जोर देकर कहा था कि इकबाल वहीं शख्स थे जिन्होंने भारत को तोड़ने की नींव रखी थी, पाकिस्तान की मांग करने वाले भी वे पहले व्यक्ति थे, ऐसे में उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।

