कल्पना कीजिए… क्या कभी किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए आपने सुना, ‘वह एक सम्भ्रांत परिवार से आते हैं।’ यहां ‘सम्भ्रांत’ शब्द सुनते ही अक्सर मन में अमीर, धनवान या बहुत पैसे वाला व्यक्ति का विचार आता है, लेकिन क्या ‘सम्भ्रांत’ का अर्थ केवल धन-संपत्ति से जुड़ा है?

दरअसल, ‘सम्भ्रांत’ शब्द का अर्थ इससे थोड़ा व्यापक है। इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति या परिवार के लिए किया जाता है, जिसे समाज में प्रतिष्ठित, सम्मानित या ऊंचे सामाजिक स्तर वाला माना जाता हो, इसलिए हर धनवान व्यक्ति को ‘सम्भ्रांत’ कहना जरूरी नहीं और हर सम्भ्रांत व्यक्ति के संदर्भ में केवल उसकी आर्थिक संपन्नता की बात करना भी पर्याप्त नहीं है। ‘सही हिंदी’ की आज की कड़ी में जानते हैं ‘सम्भ्रांत’ का सही अर्थ, प्रयोग, समानार्थी शब्द, सही वर्तनी और शब्द-रचना।

सम्भ्रांत का अर्थ क्या है?

सम्भ्रांत का अर्थ प्रतिष्ठित, सम्मानित, कुलीन या अच्छे सामाजिक स्तर वाला होता है। यह शब्द किसी व्यक्ति, परिवार या वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थिति को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ‘सम्भ्रांत’ का इस्तेमाल कई बार धन-संपन्न या आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल अमीर नहीं है।

अमीर का मुख्य संबंध आर्थिक संपन्नता से है, जबकि सम्भ्रांत में सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और कुलीनता का भाव भी शामिल हो सकता है, इसलिए अमीर का अर्थ: आर्थिक रूप से संपन्न और सम्भ्रांत का अर्थ: प्रतिष्ठित, सम्मानित या सामाजिक रूप से उच्च स्थिति वाला। किसी व्यक्ति में दोनों विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन दोनों शब्दों को हर संदर्भ में एक-दूसरे का पर्याय नहीं माना जा सकता।

सम्भ्रांत शब्द का प्रयोग कैसे करें?

‘सम्भ्रांत’ का प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति, परिवार, समाज या वर्ग के संदर्भ में किया जाता है।

उदाहरण

वह शहर के एक सम्भ्रांत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका पालन-पोषण बहुत अच्छे से हुआ।

लेखक ने अपने उपन्यास में एक सम्भ्रांत परिवार के जीवन का चित्रण किया है।

कॉलेज के वार्षिक समारोह में समाज के सम्भ्रांत वर्ग के लोग भी मौजूद थे।

यह शब्द विशेषण के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे- सम्भ्रांत परिवार, सम्भ्रांत व्यक्ति, सम्भ्रांत वर्ग, सम्भ्रांत नागरिक।

समानार्थी शब्द

प्रतिष्ठित, सम्मानित, कुलीन, संभ्रांत वर्ग से संबंधित, उच्चवर्गीय, विशिष्ट (संदर्भानुसार)। हालांकि, सभी शब्दों का अर्थ पूरी तरह समान नहीं है। उदाहरण के लिए उच्चवर्गीय का संबंध मुख्यतः सामाजिक या आर्थिक वर्ग से हो सकता है, जबकि सम्भ्रांत में प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव अधिक प्रमुख हो सकता है।

सम्भ्रांत का विलोम

हर संदर्भ में सम्भ्रांत का कोई निश्चित विलोम लागू नहीं होता। अप्रतिष्ठित, सामान्य, निम्नवर्गीय जैसे शब्द इसके विपरीत भाव को व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अप्रतिष्ठित और निम्नवर्गीय के अर्थ अलग-अलग हैं, इसलिए विलोम का चुनाव वाक्य के संदर्भानुसार किया जाना चाहिए।

‘सम्भ्रांत’ और ‘भ्रांत’ में क्या अंतर है?

दोनों शब्दों की वर्तनी में कुछ अक्षर समान होने के कारण भ्रम हो सकता है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं।

सम्भ्रांत:प्रतिष्ठित, सम्मानित या कुलीन।

भ्रांत: भ्रमित, गलत धारणा वाला या जिसके बारे में भ्रम हो।

अभिप्राय

सम्भ्रांत शब्द हमें यह स्मरण कराता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान को केवल उसकी धन-संपत्ति से तय नहीं किया जा सकता। प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और समाज में उसकी स्थिति भी भाषा में अलग-अलग अर्थ पैदा करती है। यही वजह है कि सम्भ्रांत को सिर्फ अमीर समझ लेना इस शब्द के अर्थ को सीमित कर देता है।

यह शब्द उस सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर भी संकेत करता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति या परिवार को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हिंदी के ऐसे शब्दों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें केवल शब्दकोश के एक अर्थ तक सीमित न रखा जाए, बल्कि वाक्य और संदर्भ में उनके भाव को समझा जाए। हिंदी की यही खूबसूरती है, एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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