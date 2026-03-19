Rajasthan Board Class 5vi 8vi Ka Result Kab Aayega: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है। बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स) पर दी गई जानकारी के मुताबिक, राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 24 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल छात्र अपना परिणाम राजशाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर चेक कर सकेंगे।

पासिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव

इस बार बोर्ड ने पासिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां सभी छात्रों को ऑटोमैटिक प्रमोशन दिया जाता था, वहीं अब यह नियम समाप्त कर दिया गया है। 2026 से छात्रों को पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि, जो छात्र फेल होंगे उन्हें 45 दिनों के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा, जिससे वे अपना साल बचा सकेंगे।

10वीं रिजल्ट पर भी संकेत

RBSE ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट को लेकर भी संकेत दिए हैं। बोर्ड के अनुसार, 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च 2026 के आसपास जारी हो सकता है। ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें।

ऐसे चेक करें RBSE 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “RBSE 5th/8th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर लें।

जरूरी क्रेडेंशियल

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होगी। इन्हीं डिटेल्स के जरिए वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

क्या बदलेगा इस बार?

नई पासिंग पॉलिसी लागू होने के बाद इस साल 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 100% पास नहीं रहेगा। इससे छात्रों में पढ़ाई को लेकर गंभीरता बढ़ेगी और मूल्यांकन प्रणाली भी पहले से ज्यादा सख्त होगी।

राजस्थान बोर्ड 5वीं, 8वीं रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट

बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और निर्धारित तारीख पर ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में छात्र नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

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