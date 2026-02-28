नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026(AISSEE) का रिजल्ट जारी कर दिया है। 18 जनवरी को देशभर के 190 शहरों में निर्धारित 464 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में जो स्टूडेंट शामिल हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं साथ ही अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट अब काउंसलिंग राउंड में शामिल होंगे जहां उनके दस्तावेजों को भी वेरिफाई किया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

एनटीए ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की 11 फरवरी को जारी की थी। रिजल्ट जारी होने के बाद अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर विजिट करें।

अब SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करें।

अब जो पेज ओपन होगा वहां LATEST NEWS सेक्शन में Score Card for AISSEE – 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉग इन करें।

स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें।

ये हैं कक्षा 6वीं के टॉपर्स

ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट का नाम राज्य कुल अंक श्रेणी 1 अनुराधा अमोल बुधावंत महाराष्ट्र 296 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 2 कुंवर राजवीर सिंह मध्य प्रदेश 294 रक्षा कर्मी/पूर्व सैनिक 3 हंस राज बिहार 294 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 4 प्रशांत बिहार 292 सामान्य 5 हार्दिक सैन राजस्थान 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 6 आरुष राज बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 7 शिवम कुमार बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 8 गौरव राज बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 9 नैन्सी कुमारी बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 10 जान्हवी संपत फाल्के महाराष्ट्र 292 सामान्य 11 नीरज कुमार बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 12 हीरल हीराभाई गलचर गुजरात 291 अनुसूचित जनजाति 13 प्रत्यूष मिश्रा बिहार 291 सामान्य 14 देव कुमार उत्तर प्रदेश 291 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 15 कार्तिक पाल उत्तर प्रदेश 291 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर 16 ओवी योगेश पवार महाराष्ट्र 290 सामान्य 17 राजवीर चंद्रशेखर जाधव महाराष्ट्र 290 सामान्य (General) 18 सन्नी कुमार बिहार 290 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL) 19 विरूपाक्ष विक्रम सिंह बिहार 290 सामान्य (General) 20 पीयूष राज बिहार 290 सामान्य (General)

ये हैं कक्षा 9वीं के टॉपर्स