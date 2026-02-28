नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026(AISSEE) का रिजल्ट जारी कर दिया है। 18 जनवरी को देशभर के 190 शहरों में निर्धारित 464 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में जो स्टूडेंट शामिल हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं साथ ही अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट अब काउंसलिंग राउंड में शामिल होंगे जहां उनके दस्तावेजों को भी वेरिफाई किया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

एनटीए ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की 11 फरवरी को जारी की थी। रिजल्ट जारी होने के बाद अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर विजिट करें।

अब SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करें।

अब जो पेज ओपन होगा वहां LATEST NEWS सेक्शन में Score Card for AISSEE – 2026 लिंक पर क्लिक करें।

अब अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉग इन करें।

स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें।

ये हैं कक्षा 6वीं के टॉपर्स

ऑल इंडिया रैंकस्टूडेंट का नामराज्यकुल अंकश्रेणी
1अनुराधा अमोल बुधावंतमहाराष्ट्र296अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
2कुंवर राजवीर सिंहमध्य प्रदेश294रक्षा कर्मी/पूर्व सैनिक
3हंस राजबिहार294अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
4प्रशांतबिहार292सामान्य
5हार्दिक सैनराजस्थान292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
6आरुष राजबिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
7शिवम कुमारबिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
8गौरव राजबिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
9नैन्सी कुमारीबिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
10जान्हवी संपत फाल्केमहाराष्ट्र292सामान्य
11नीरज कुमारबिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
12हीरल हीराभाई गलचरगुजरात291अनुसूचित जनजाति
13प्रत्यूष मिश्राबिहार291सामान्य
14देव कुमारउत्तर प्रदेश291अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
15कार्तिक पालउत्तर प्रदेश291अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर
16ओवी योगेश पवारमहाराष्ट्र290सामान्य
17राजवीर चंद्रशेखर जाधव महाराष्ट्र290सामान्य (General)
18सन्नी कुमारबिहार290अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
19विरूपाक्ष विक्रम सिंहबिहार290सामान्य (General)
20पीयूष राजबिहार290सामान्य (General)

ये हैं कक्षा 9वीं के टॉपर्स

रैंकनामराज्यकुल अंकश्रेणी
1साहिल कुमार सिंहउत्तर प्रदेश388रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
2गौरनमहरियाणा388सामान्य
3हरितेज मिश्राउत्तर प्रदेश388सामान्य
4नक्षत्र बिष्टउत्तराखंड386सामान्य
5अनुजीता राठौड़हरियाणा386सामान्य
6योगेश सिंह कार्कीउत्तराखंड384रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
7हर्ष यादवहरियाणा382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
8लवदीप गुप्ताउत्तर प्रदेश382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
9सचिन कुमारबिहार382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
10वैष्णवी शर्माहरियाणा382सामान्य
11प्रशांत ढिल्लोंहरियाणा382सामान्य
12स्वस्तिक बाजपेयीउत्तर प्रदेश382सामान्य
13रामनिवासराजस्थान382अनुसूचित जनजाति (ST)
14कात्यायनी नेगीउत्तराखंड382सामान्य
15अक्षत जैनहरियाणा380सामान्य
16सूर्यांश सिंहबिहार380सामान्य
17सार्थक राजबिहार380ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
18आयुष चौहानउत्तराखंड380सामान्य
19वंशिका शर्माहरियाणा380सामान्य
20उत्कर्ष तिवारीहरियाणा378सामान्य