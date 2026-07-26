कल्पना कीजिए… किसी व्यक्ति ने नई जिम्मेदारी संभाली है। लोग उसे सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं, ‘‘हमारी सदिच्छाएं आपके साथ हैं।’’ यहां सिर्फ औपचारिक शुभकामना नहीं, बल्कि मन से निकली अच्छी भावना और मंगलकामना व्यक्त होती है। इसी भाव को हिंदी का सुंदर शब्द ‘सदिच्छा’ व्यक्त करता है।

‘सदिच्छा’ केवल अच्छी इच्छा नहीं, बल्कि किसी के कल्याण, सफलता और सुख की सच्चे मन से की गई कामना है। अर्थात ‘सदिच्छा’ का सीधा और स्पष्ट अर्थ अच्छी इच्छा, शुभ कामना, भलाई की भावना है। जब मन में किसी के प्रति कोई अच्छी भावना हो या किसी कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य पवित्र और सकारात्मक हो तो उसे ‘सदिच्छा’ कहा जाता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और सही संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है।

यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘सदिच्छा’ है।

शब्द की बनावट

सदिच्छा: सत् + इच्छा

सत् + इच्छा सत्: अच्छा, श्रेष्ठ, शुभ।

अच्छा, श्रेष्ठ, शुभ। इच्छा: चाह, कामना।

चाह, कामना। अर्थात ‘सदिच्छा’ का अर्थ शुभ इच्छा, मंगलकामना या किसी के प्रति मन से निकली अच्छी भावना है।

शब्द का महत्व

‘सदिच्छा’ शब्द का प्रयोग औपचारिक और साहित्यिक दोनों प्रकार की हिंदी में होता है। जन्मदिन, नई नौकरी, परीक्षा, विवाह, पदभार ग्रहण या किसी नई शुरुआत पर दी जाने वाली शुभकामनाओं के लिए यह अत्यंत उपयुक्त शब्द है। यह केवल इच्छा नहीं, बल्कि सद्भाव और शुभेच्छा का भी प्रतीक है।

उदाहरण

त्योहारों के अवसर पर कैदियों की सजा कम करना सरकार का एक सदिच्छा पूर्ण कदम है।

दोनों देशों के प्रमुखों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए अपनी सदिच्छा व्यक्त की।

किसी भी रिश्ते की नींव आपसी विश्वास और सदिच्छा पर ही टिकी होती है।

उन्होंने बिना किसी स्वार्थ और सिर्फ सदिच्छा से गरीब बच्चों की मदद की।

सदिच्छाओं के साथ भेजा गया संदेश सभी को भावुक कर गया।

हम आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए सदिच्छा व्यक्त करते हैं।

किसी के प्रति सदिच्छा रखना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है।

‘सदिच्छा’ के समानार्थी शब्द

सद्भावना, शुभ-चिंतन, शुभेच्छा, मंगलकामना, शुभकामना, सद्भाव।

सद्भावना, शुभ-चिंतन, शुभेच्छा, मंगलकामना, शुभकामना, सद्भाव। ‘सदिच्छा’ के विलोम शब्द

दुरिच्छा, दुर्भावना, अनिष्टकामना।

दुरिच्छा, दुर्भावना, अनिष्टकामना। सदिच्छा शब्द लिखने के दौरान होने वाली गलतियां

कुछ व्यक्ति इसे सदइच्छा या सद इच्छा लिख देते हैं। सही शब्द ‘सदिच्छा’ है।

क्या ‘सदिच्छा’ में संधि है?

‘सदिच्छा’ में व्यंजन संधि होती है। सत् के अंत का त् और इच्छा के प्रारंभ का इ मिलकर ध्वनि-परिवर्तन के बाद सदिच्छा रूप बनता है। यहां त् का द् में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है।

अभिप्राय

‘सदिच्छा’ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, शुभभावना और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। यह बताता है कि किसी के प्रति मन से निकली अच्छी कामना भी एक मूल्यवान उपहार होती है। हिंदी की यही विशेषता है- एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।