RSSB LDC Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने एलडीसी/क्लर्क ग्रेड-II और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी फेज-II टाइपिंग और दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा।

RSSB LDC Result 2026: भर्ती की संक्षिप्त जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद एलडीसी/क्लर्क ग्रेड-।। और जूनियर असिस्टेंट कुल पद 10,644 परीक्षा आरएसएसबी एलडीसी/जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 लिखित परीक्षा 5 जुलाई 2026 रिजल्ट जारी 28 सितंबर 2026 रिजल्ट का फॉर्मेट पीडीएफ अगला चरण टाइपिंग टेस्ट और दक्षता परीक्षा टाइपिंग टेस्ट 100 अंक आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

RSSB LDC Result 2026 कैसे चेक करें?

राजस्थान LDC रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Results सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. LDC/Junior Assistant Result 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. संबंधित रिजल्ट/शॉर्टलिस्ट PDF खोलें।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 6. कंप्यूटर पर Ctrl+F या मोबाइल में Search विकल्प का इस्तेमाल करें।

स्टेप 7. अपना Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 8. यदि रोल नंबर सूची में मौजूद है तो उम्मीदवार अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट है।

स्टेप 9. रिजल्ट PDF को भविष्य के लिए सेव कर लें।

RSSB LDC Result में क्या जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट PDF में मुख्य रूप से उम्मीदवारों के रोल नंबर और क्वालिफाइंग/शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस से जुड़ी जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को PDF में अपना रोल नंबर ध्यान से चेक करना चाहिए। इसके अलावा RSSB ने लिखित परीक्षा के बाद कैटेगरी और क्षेत्र के अनुसार कटऑफ भी जारी की है। रिपोर्टों के अनुसार कटऑफ TSP और Non-TSP क्षेत्रों के लिए अलग-अलग जारी की गई है।

RSSB LDC Cut Off 2026: कितने अंक जरूरी?

रिपोर्ट किए गए कटऑफ डेटा के अनुसार, नॉन-टीएसपी क्षेत्र में कुछ प्रमुख श्रेणियों के कटऑफ इस प्रकार रहे:

कैटेगरी कटऑफ अंक जनरल 153.6821 एससी 135.0272 एसटी 122.9152 ईडब्ल्यूएस 143.7019 ओबीसी 149.4976 एमबीसी 142.1894

ये कटऑफ अलग-अलग उप-श्रेणियों के अनुसार बदलती हैं, इसलिए उम्मीदवारों को अपनी संबंधित TSP/Non-TSP और कैटेगरी वाली आधिकारिक कटऑफ PDF ही देखनी चाहिए।

Typing और Efficiency Test

लिखित परीक्षा पास करके के बाद अब शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी फेज-II में टाइपिंग और दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। यह चरण 100 अंकों का है। इस चरण में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इतने हजार पदों पर होगी भर्ती

आरएसएसबी की इस भर्ती के जरिए राजस्थान सरकार के अलग-अलग विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में 10,644 एलडीसी/क्लर्क ग्रेड-II और जूनियर असिस्टेंट पद भरे जाएंगे। भर्ती में नॉन-टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के पद शामिल हैं।

विभागवार उपलब्ध पदों का विवरण: