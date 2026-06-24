Rajasthan RSSB Forester Admit Card​ 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड (RSSB Forester Admit Card 2026) जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने 22 जून 2026 को एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की थी, जबकि एडमिट कार्ड 24 जून 2026 को उपलब्ध कराया गया है।

राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 28 जून 2026 को ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस भर्ती अभियान के तहत कुल 259 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

आरएसएसबी वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी आवेदन संख्या, जन्म तिथि और सुरक्षा पिन दर्ज करना होगा।

आरएसएसबी वनपाल एडमिट कार्ड 2026 ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1. RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RSSB Forester Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवेदन संख्या/SSO ID और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा 28 जून 2026 को आयोजित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देशों की जानकारी उपलब्ध होगी।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जांचें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा तिथि और समय जैसी सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत RSSB से संपर्क करें।

RSSB Forester Admit Card 2026 Direct Link