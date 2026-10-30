राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 के तहत ड्राइवर ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। ट्रेड टेस्ट में सफल 4,508 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन की जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होगी। उम्मीदवार अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

RSSB Driver Result 2026: भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) भर्ती का नाम वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 विज्ञापन संख्या 20/2024 पद का नाम वाहन चालक (Driver) कुल रिक्तियां 2,756 ट्रेड टेस्ट रिजल्ट 29 अक्टूबर 2026 ट्रेड टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट 4,508 अभ्यर्थी अगला चरण ऑनलाइन आवेदन जांच और दस्तावेज सत्यापन आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

RSSB Driver Result 2026 PDF: रिजल्ट कैसे चेक करें?

राजस्थान ड्राइवर ट्रेड टेस्ट में शामिल अभ्यर्थी नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Result या नवीनतम भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन का सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. सेक्शन में दिख रहे RSSB Driver Trade Test Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ खोलें।

स्टेप 5. पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपने डिवाइस में सेव करें।

स्टेप 6. अपना रोल नंबर खोजने के लिए कंप्यूटर पर Ctrl+F का इस्तेमाल करें।

स्टेप 7. लिस्ट में रोल नंबर मिलने पर रिजल्ट पीडीएफ सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट के बाद क्या करें अभ्यर्थी ?

ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में शामिल होना होगा, जो इस प्रकार है।

ऑनलाइन आवेदन की जांच: अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा।

दस्तावेज सत्यापन: पात्रता और आवेदन में दी गई जानकारी की जांच के लिए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

अंतिम चयन: भर्ती के नियमों, पात्रता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम चयन की स्थिति स्पष्ट होगी।

उपलब्ध भर्ती कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अवधि 29 अक्टूबर से 12 नवंबर 2026 तक बताई गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि, दस्तावेजों की सूची और सत्यापन संबंधी निर्देश आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांचने चाहिए।

RSSB Driver Recruitment 2024: कितने पदों पर होगी भर्ती?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 के तहत 2,756 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की है। इसका विज्ञापन संख्या 20/2024 है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के बाद अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

ट्रेड टेस्ट में सफल 4,508 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन से पहले की प्रक्रिया के लिए चुना गया है। हालांकि, शॉर्टलिस्ट होना अंतिम नियुक्ति की गारंटी नहीं है। अंतिम परिणाम भर्ती के निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर तय होगा।