RSMSSB PTI, LSA, TA Answer key 2018: जारी हुई उत्तरकुंजी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति

RSMSSB Rajasthan PTI, LSA, TA Answer key 2018: Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board (RSMSSB) ने Physical Training Instructor (PTI), Live Stock Assistant (LSA) और Tax Assistant (TA) exam की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी उत्तर कुंजी ऑनलाइन rsmssb.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं RSMSSB answer key 2018 देखने का तरीका। PTI, TA और LSA Exam 2018 answer key देखने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए विजिट करें rsmssb.rajasthan.gov.in पर। होम पेज पर आपको “Press Note Regarding Question objection for PTI, TA and LSA Exam 2018” का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। फाइल में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ें और फिर बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें। PTI, TA और LSA Exam 2018 answer key पर आपत्ति आप 28 से 30 नवंबर 2018 के बीच तक दर्ज करा सकते हैं।

बता दें RSMSSB ने PTI Grade III exam 30 सितंबर को, TA exam 14 अक्टूबर को और LSA exam 21 अक्टूबर 2018 को आयोजित कराए थे। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपत्ति दर्ज कराते समय परीक्षा का नाम, परीक्षा दिनांक और प्रश्न पत्र प्रथम/द्वितीय का उल्लेख करना जरूरी है। इन डिटेल्स के नहीं दिए जाने पर आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए शुल्क भी देना होगा। एक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO आईडी के माध्यम से लॉगइन करना होगा।

