RSMSSB LSA Admit Card 2018: Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board (RSMSSB) ने Live Stock Assistant (LSA) examination 2018 Admit Cards जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार RSMSSB LSA exam 2018 Admit Cards आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। LSA examination 2018 आगामी 21 अक्टूबर को आयोजित होनी है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे अपने एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम सेंटर पर जाते समय एक फोटो आईडी प्रूफ भी जरूर साथ रखें। बता दें RSMSSB Livestock Assistant के कुल 2,077 पदों पर भर्ती करेगा।

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाक के जरिए नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि समय रहते आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा समय से एक घंटा पहले रिपोर्ट करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं Live Stock Assistant (LSA) examination 2018 Admit Cards डाउनलोड करने का तरीका।

ऐसे डाउनलोड करें LSA exam 2018 Admit Card

Step 1: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं

Step 2: होम पेज से ‘Admit Card’ टैब सेक्शन पर क्लिक करें

Step 3: अब ‘Download Admit Card of Direct Recruitment of Direct Recruitment for Livestock Assistant‘ के लिंक पर क्लिक करें

Step 4: क्लिक करने के बाद एक बार फिर से ‘Get Admit Card‘ के बटन पर क्लिक करें

Step 5: अब मांगी गई डिटेल्स, जैसे एग्जाम, एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरें

Step 6: डिटेल्स सबमिट करने के लिए फिर से ‘Get Admit Card‘ के बटन पर क्लिक करें

Step 7: LSA exam 2018 Admit Card खुल जाएगा

Step 8: डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें

