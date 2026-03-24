MP Board 5th 8th Result Date 2026 LIVE: मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP) जल्द ही कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट 2026 जारी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन लगभग 98% पूरा हो चुका है और ऐसे में मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि, रिजल्ट की आधिकारिक तारीख बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

कब जारी होगा एमपी बोर्ड 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026?

आमतौर पर एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाता है। लेकिन इस बार मूल्यांकन कार्य तेजी से पूरा होने के कारण परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह में ही घोषित किए जा सकते हैं।

कहां और कैसे देखें रिजल्ट?

छात्र अपना परिणाम इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकेंगे:

rskmp.in

mpbse.nic.in

कैसे चेक करें एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं रिजल्ट 2026

रिजल्ट चेक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर दिख रहे “MP Board 5th/8th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. समग्र आईडी या रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड/प्रिंट कर लें

मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को डिजिटल मार्कशीट मिलेगी, जिसमें ये जानकारी शामिल होगी:

छात्र का नाम और रोल नंबर

माता-पिता का नाम

विषयवार अंक

कुल अंक और प्रतिशत

पास/फेल/कंपार्टमेंट स्टेटस

डिवीजन

एमपी बोर्ड पासिंग मार्क्स और कंपार्टमेंट नियम

एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं में पास होने के लिए छात्र को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक अनिवार्य है और यदि छात्र 1 या 2 विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा लेकिन 2 से अधिक विषयों में फेल होने पर छात्र फेल घोषित किया जाएगा।

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