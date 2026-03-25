MP Board 5th Class Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP) द्वारा एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का रिजल्ट 25 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। एमपी बोर्ड परिणाम सुबह 11:30 बजे घोषित किए जाएंगे रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और rskmp.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।
ऐसे चेक करें MP Board 5th Result 2026
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।
स्टेप 2. होम पेज पर “MP Board Class 5th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपनी समग्र आईडी या रोल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट जरूर लें।
रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी
रिजल्ट में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल होंगी:
छात्र का नाम
रोल नंबर / समग्र आईडी
स्कूल का नाम
विषयवार अंक
कुल अंक
ग्रेड / परिणाम (पास/फेल)
पास होने के लिए जरूरी अंक
मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 5वीं में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। यदि कोई छात्र किसी विषय में कम अंक लाता है, तो उसे पुनर्मूल्यांकन या पुन: परीक्षा का मौका दिया जा सकता है।
वेबसाइट न खुले तो क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण साइट स्लो या डाउन हो सकती है। ऐसी स्थिति में छात्र कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें और अलग-अलग वेबसाइट (mpresults.nic.in, rskmp.in) पर चेक करें।
rskmp.in, MP Board 5th Result 2026 LIVE: ऐसे करें रिजल्ट चेक
छात्र अपना MP Board 5th Result 2026 चेक करने के लिए सबसे पहले rskmp.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए “Class 5th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। अब अपनी समग्र आईडी या रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी निकाल लें। यह प्रक्रिया बेहद आसान और तेज है।
rskmp.in, MP Board 5th Result 2026 LIVE: इन वेबसाइट्स पर मिलेगा रिजल्ट
एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक वेबसाइट्स पर इसे चेक कर सकते हैं। मुख्य वेबसाइट rskmp.in के अलावा mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर भी परिणाम उपलब्ध रहेगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट्स का ही उपयोग करें। अधिक ट्रैफिक के कारण एक वेबसाइट स्लो हो सकती है, ऐसे में दूसरी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक करना बेहतर विकल्प रहेगा।
rskmp.in, MP Board 5th Result 2026 LIVE: रिजल्ट आज होगा जारी
मध्य प्रदेश कक्षा 5वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP) आज 25 मार्च 2026 को एमपी बोर्ड 5वीं का रिजल्ट जारी करेगा। जानकारी के अनुसार, परिणाम सुबह 11:30 बजे घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in, mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इस साल परीक्षा में लाखों छात्रों ने भाग लिया था और सभी को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है।