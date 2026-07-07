MP Board 5th 8th Re Exam Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र आज यानी 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे एमपी बोर्ड कक्षा 5 और कक्षा 8 के री-एग्जाम/सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in/result.aspx पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक की पूरी डिटेल यहां मिलेगी।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026: ऐसे करें चेक
रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें।
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in/result.aspx पर जाएं।
स्टेप 2. Class 5 Re-exam Result 2026 या Class 8 Re-exam Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
कब हुई थी पुनर्परीक्षा?
राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश ने कक्षा 5 और कक्षा 8 की पुनर्परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 के बीच आयोजित की थीं। यह परीक्षा सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और पंजीकृत मदरसों के उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया गया था।
कितने छात्रों ने दी परीक्षा?
विभाग के अनुसार कक्षा 5 के 1.17 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए। वहीं, कक्षा 8 के 1.32 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है।
322 मूल्यांकन केंद्रों पर हुई कॉपियों की जांच
रिजल्ट समय पर जारी करने के लिए प्रदेशभर में 322 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 17,000 से अधिक परीक्षकों ने किया। सभी विद्यार्थियों के अंक राज्य शिक्षा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब परिणाम जारी किए जा रहे हैं।
रिजल्ट चेक करने से पहले रखें ये जानकारी तैयार
रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल नंबर और आवश्यक लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखना चाहिए, ताकि वेबसाइट पर अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: 17 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने किया मूल्यांकन
राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार इस बार 17,000 से अधिक परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के बाद छात्रों के अंक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए। इससे रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज हुई और निर्धारित समय पर परिणाम जारी करना संभव हो सका।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: 322 केंद्रों पर हुई कॉपियों की जांच
राज्य शिक्षा केंद्र ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेशभर में 322 मूल्यांकन केंद्र बनाए थे। सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच समयबद्ध तरीके से की गई ताकि परिणाम निर्धारित समय पर जारी किया जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: 2.49 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म
इस वर्ष कक्षा 5 की पुनर्परीक्षा में 1.17 लाख से अधिक और कक्षा 8 की पुनर्परीक्षा में 1.32 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। कुल मिलाकर करीब 2.49 लाख छात्र आज अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों को अगली शैक्षणिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: कब हुई थी MP Board Class 5, 8 Re-exam?
कक्षा 5 और कक्षा 8 की पुनर्परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तेजी से कराया गया ताकि समय पर रिजल्ट जारी किया जा सके।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: किन छात्रों के लिए हुई थी पुनर्परीक्षा?
राज्य शिक्षा केंद्र ने यह पुनर्परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की थी जो नियमित परीक्षा में सफल नहीं हो सके थे। इसमें सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और पंजीकृत मदरसों के विद्यार्थी शामिल हुए। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को उसी शैक्षणिक सत्र में अगली कक्षा में जाने का एक और अवसर देना था।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: ऐसे चेक करें MP Board Re-exam Result
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद Class 5 या Class 8 Re-exam Result लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज करें। Submit बटन दबाते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रखें।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: किस समय आएगा रिजल्ट
राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार MP Board Class 5 और Class 8 Re-exam Result 2026 आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। परिणाम ऑनलाइन जारी होंगे और छात्रों के साथ-साथ स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षक भी पोर्टल के जरिए परिणाम देख सकेंगे। छात्रों को सलाह है कि वे समय से पहले अपना रोल नंबर तैयार रखें।
MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026 LIVE: आज होगा जारी
मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) आज 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे कक्षा 5 और कक्षा 8 पुनर्परीक्षा (Re-exam) का रिजल्ट जारी करेगा। जिन छात्रों ने जून में आयोजित सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in/result.aspx पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।