MP Board 5th 8th Re Exam Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र आज यानी 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे एमपी बोर्ड कक्षा 5 और कक्षा 8 के री-एग्जाम/सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in/result.aspx पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एमपी बोर्ड कक्षा 5 और 8 रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक की पूरी डिटेल यहां मिलेगी।

MP Board Class 5, 8 Re-exam Result 2026: ऐसे करें चेक

रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in/result.aspx पर जाएं।

स्टेप 2. Class 5 Re-exam Result 2026 या Class 8 Re-exam Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

कब हुई थी पुनर्परीक्षा?

राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश ने कक्षा 5 और कक्षा 8 की पुनर्परीक्षाएं 16 जून से 23 जून 2026 के बीच आयोजित की थीं। यह परीक्षा सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों और पंजीकृत मदरसों के उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया गया था।

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

विभाग के अनुसार कक्षा 5 के 1.17 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए। वहीं, कक्षा 8 के 1.32 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है।

322 मूल्यांकन केंद्रों पर हुई कॉपियों की जांच

रिजल्ट समय पर जारी करने के लिए प्रदेशभर में 322 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 17,000 से अधिक परीक्षकों ने किया। सभी विद्यार्थियों के अंक राज्य शिक्षा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब परिणाम जारी किए जा रहे हैं।

रिजल्ट चेक करने से पहले रखें ये जानकारी तैयार

रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल नंबर और आवश्यक लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखना चाहिए, ताकि वेबसाइट पर अनावश्यक देरी से बचा जा सके।

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