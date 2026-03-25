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Madhya Pradesh MP Board 8th Class Result 2026 LIVE: राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश (RSKMP) द्वारा एमपी बोर्ड कक्षा 8 रिजल्ट 2026 आज यानी 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे जारी किया जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और rskmp.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा एमपी बोर्ड क्लास 8वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी मिलेगा।

रिजल्ट कब और कहां जारी होगा?

कक्षा 8वीं का रिजल्ट आज सुबह 1:30 बजे घोषित किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है, इसलिए छात्रों को थोड़ी देर बाद भी प्रयास करना चाहिए।

ऐसे करें MP Board 8वीं रिजल्ट 2026 चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।

स्टेप 2. Class 8th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. अपनी समग्र ID या रोल नंबर दर्ज करें

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा

स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी?

रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड/डिवीजन और पास/फेल की स्थिति दी जाएगी।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो छात्र एक या दो विषयों में असफल होंगे, उन्हें पुनः परीक्षा (री-एग्जाम) का मौका दिया जा सकता है।

वेबसाइट न खुले तो क्या करें?

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण दिक्कत आ सकती है। ऐसे में छात्र अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं या कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।

Live Updates
11:28 (IST) 25 Mar 2026

RSKMP MP Board 8th Result 2026 LIVE: कैसे जारी होगा रिजल्ट

MP Board 8th Result 2026 केवल ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। यह रिजल्ट प्रोविजनल होगा। छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट बाद में उनके स्कूल से मिलेगी। इसलिए ऑनलाइन रिजल्ट का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना जरूरी है।

11:25 (IST) 25 Mar 2026

RSKMP MP Board 8th Result 2026 LIVE: रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट

रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और rskmp.in पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। ऐसे में वेबसाइट स्लो या क्रैश भी हो सकती है। छात्रों को सलाह है कि वे कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या स्कूल से संपर्क करें।

11:22 (IST) 25 Mar 2026

RSKMP MP Board 8th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए न्यूनतम अंक

MP Board कक्षा 8वीं में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। जो छात्र इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, उन्हें पुनः परीक्षा का मौका मिल सकता है। छात्र अपने रिजल्ट के बाद आगे की पढ़ाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

11:19 (IST) 25 Mar 2026

RSKMP MP Board 8th Result 2026 LIVE: मार्कशीट में चेक करें यह डिटेल

MP Board 8th Result 2026 में छात्रों का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति दी जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश द्वारा जारी यह रिजल्ट छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि किसी जानकारी में गलती हो, तो तुरंत स्कूल से संपर्क करें।

11:16 (IST) 25 Mar 2026

RSKMP MP Board 8th Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट

मध्य प्रदेश कक्षा 8वीं रिजल्ट 2026 चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले rskmp.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Class 8th Result 2026” लिंक पर क्लिक कर समग्र ID या रोल नंबर डालना होगा। सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्रों को अपना रिजल्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रखना चाहिए।

11:13 (IST) 25 Mar 2026

RSKMP MP Board 8th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के लिए लॉगिन डिटेल

छात्र अपने समग्र ID या रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सही जानकारी दर्ज करें और रिजल्ट डाउनलोड कर लें।

11:10 (IST) 25 Mar 2026

RSKMP MP Board 8th Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट

MP Board 8th Result 2026 आज 25 मार्च को जारी होने जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश (RSKMP) द्वारा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।