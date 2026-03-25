Madhya Pradesh MP Board 8th Class Result 2026 LIVE: राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश (RSKMP) द्वारा एमपी बोर्ड कक्षा 8 रिजल्ट 2026 आज यानी 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे जारी किया जा रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और rskmp.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के अलावा एमपी बोर्ड क्लास 8वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी मिलेगा।

रिजल्ट कब और कहां जारी होगा?

कक्षा 8वीं का रिजल्ट आज सुबह 1:30 बजे घोषित किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है, इसलिए छात्रों को थोड़ी देर बाद भी प्रयास करना चाहिए।

ऐसे करें MP Board 8वीं रिजल्ट 2026 चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Class 8th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. अपनी समग्र ID या रोल नंबर दर्ज करें

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा

स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी?

रिजल्ट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड/डिवीजन और पास/फेल की स्थिति दी जाएगी।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो छात्र एक या दो विषयों में असफल होंगे, उन्हें पुनः परीक्षा (री-एग्जाम) का मौका दिया जा सकता है।

वेबसाइट न खुले तो क्या करें?

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण दिक्कत आ सकती है। ऐसे में छात्र अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं या कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।

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