रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2026 (RRB Technician Recruitment 2026) का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-III के कुल 6565 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकारी नौकरी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 29 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

RRB Technician Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी 29 जून 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 30 जून 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक)

कितने पदों पर होगी भर्ती?

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती अभियान के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-III के कुल 6565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। विस्तृत पदवार और जोनवार रिक्तियों की जानकारी विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद उपलब्ध होगी।

RRB Technician Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होना आवश्यक है:

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए।

एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) पद के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता हो सकती है।

आयु सीमा

टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल): न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष

टेक्नीशियन ग्रेड-III: न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा: सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होना होगा।

दस्तावेज सत्यापन: CBT में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

मेडिकल परीक्षा: अंतिम चरण में उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस जांच की जाएगी।

RRB Technician Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: नया अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3: संबंधित CEN और रेलवे जोन का चयन करें।

स्टेप 4: आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6: आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7: आवेदन फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

RRB Technician Recruitment 2026: सैलरी कितनी मिलेगी?

टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल)

पे लेवल: लेवल-5

प्रारंभिक बेसिक वेतन: ₹29,200 प्रति माह

टेक्नीशियन ग्रेड-III

पे लेवल: लेवल-2

प्रारंभिक बेसिक वेतन: ₹19,900 प्रति माह

इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को रेलवे के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA, पेंशन लाभ, रेलवे यात्रा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

महत्वपूर्ण सलाह

जो उम्मीदवार रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही फॉर्म भर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें, ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।