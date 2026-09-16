RRB Section Controller Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। CEN 03/2026 के तहत सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का आयोजन 12 और 13 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की तारीख और आगे जारी होने वाली एग्जाम सिटी एंड डेट इंटिमेशन की जानकारी देख सकेंगे।

RRB Section Controller Exam 2026 कब होगा?

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 12 और 13 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में होगी। भर्ती CEN 03/2026 के तहत की जा रही है और कुल 119 रिक्तियां घोषित की गई हैं।

उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपनी एग्जाम सिटी, डेट और शिफ्ट की जानकारी के लिए संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। परीक्षा केंद्र का विस्तृत पता ई-कॉल लैटर/एडमिट कार्ड में दिया जाएगा।

119 Section Controller पदों पर होगी भर्ती

RRB Section Controller Recruitment 2026 के तहत कुल 119 पद हैं। श्रेणीवार पदों का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी पद जनरल 50 ईडब्ल्यूएस 09 ओबीसी 29 एससी 19 एसटी 12 कुल 119

RRB Section Controller Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

उम्मीदवारों के लिए भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें यहां देख सकते हैं:

इवेंट तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 15 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 फीस जमा करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2026 आवेदन सुधार विंडो 17 से 26 अगस्त 2026 CBT परीक्षा 12 और 13 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले जारी होगा रिजल्ट बाद में जारी होगा

RRB Section Controller Exam Date 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपने संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से परीक्षा की तारीख और अन्य परीक्षा संबंधी जानकारी चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1. अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. होमपेज पर Section Controller Recruitment/CEN 03/2026 सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. Exam City & Date Intimation या संबंधित परीक्षा लिंक तलाशें।

स्टेप 4. मांगी गई Login Details दर्ज करें।

स्टेप 5. Registration Number/Application Number और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 6. लॉगिन करने के बाद परीक्षा की तारीख, शहर और शिफ्ट की जानकारी देखें।

स्टेप 7. जानकारी को डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

ध्यान रखें कि एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग दस्तावेज हैं। सिटी इंटिमेशन स्लिप मुख्य रूप से परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी देना होता है, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण एडमिट कार्ड में दिया जाता है।

कब आएगा RRB Section Controller Admit Card?

आरआरबी की परीक्षा प्रक्रिया में ई-कॉल लेटर परीक्षा से पहले उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध भर्ती अपडेट के अनुसार सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले और ई-कॉल लेटर लगभग 4 दिन पहले उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।

RRB Section Controller Selection Process

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को चार चरणों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं।

पहला चरण- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

दूसरा चरण- कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)

तीसरा चरण- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

चौथा चरण- मेडिकल एग्जामिनेशन

RRB Section Controller Exam 2026: उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार अब नियमित रूप से अपने क्षेत्रीय आरआरबी पोर्टल को चेक करते रहें। रेलवे भर्ती से जुड़ी अलग-अलग सूचनाएं क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर भी जारी की जाती हैं।