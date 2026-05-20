रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर सीबीएटी 2026 परीक्षा की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित कर दी है। विज्ञापन संख्या CEN 04/2025 के तहत आयोजित यह कंप्यूटर बेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) 6 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह भर्ती अभियान देशभर के विभिन्न रेलवे जोन में सेक्शन कंट्रोलर के कुल 368 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है।

जो उम्मीदवार पहले चरण की CBT परीक्षा में सफल हुए हैं, वही अब CBAT Stage-II में शामिल हो सकेंगे। यह परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

2 जून को जारी हो सकता है एडमिट कार्ड

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर सीबीएटी एडमिट कार्ड 2026 परीक्षा से चार दिन पहले यानी 2 जून 2026 को जारी किए जाने की संभावना है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

अधिकारियों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र या अन्य किसी विवरण में गलती हो तो तुरंत संबंधित परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें।

भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं ये चरण

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (CBAT)

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

सीबीएटी परीक्षा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता का परीक्षण करती है। रेलवे संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह चरण बेहद अहम माना जाता है। CBAT में असफल होने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे।

RRB Section Controller CBAT Admit Card 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आरआरबी के आधिकारिक अप्लाई पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. “RRB Section Controller CBAT Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को ध्यान से जांचें।

स्टेप 5. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।