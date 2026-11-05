RRB Isolated Categories Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत 191 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी), लैब असिस्टेंट, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर समेत कई पद शामिल हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहां दिया जाएगा।

RRB Isolated Categories Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भर्ती का नाम आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2026 नोटिफिकेशन नंबर CEN 09/2026 कुल पद 191 आवेदन शुरू 5 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन चयन प्रक्रिया सीबीटी, लागू होने पर स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा आधिकारिक आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in

रेलवे भर्ती 2026 में किन पदों पर कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती में सात तरह के पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। सबसे ज्यादा 79 पद जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) के हैं। पदवार वैकेंसी का विवरण नीचे देख सकते हैं।

पद का नाम रिक्तियां जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) 79 लैब असिस्टेंट ग्रेड III 36 स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 27 पब्लिक प्रॉसिक्यूटर 21 चीफ लॉ असिस्टेंट 17 सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 8 साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) 3 कुल पद 191

RRB Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए पद की योग्यता और अनुभव की शर्तें जरूर देखनी चाहिए। प्रमुख पदों के लिए योग्यता का विवरण इस प्रकार है।

पद प्रमुख शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ संबंधित पोस्टग्रेजुएशन की निर्धारित योग्यता लैब असिस्टेंट ग्रेड III भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों के साथ 12वीं पास चीफ लॉ असिस्टेंट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB और निर्धारित कानूनी अनुभव पब्लिक प्रॉसिक्यूटर LLB डिग्री और 5 वर्ष की वकालत का अनुभव सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर पब्लिक रिलेशंस, विज्ञापन, पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर संबंधित विषय में निर्धारित डिग्री, डिप्लोमा, पोस्टग्रेजुएशन, LLB या MBA साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) साइकोलॉजी में पोस्टग्रेजुएशन और 1 वर्ष का अनुभव

कितनी होनी चाहिए उम्र?

इस भर्ती में आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है। उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी।

पद निर्धारित आयु सीमा सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 18 से 33 वर्ष लैब असिस्टेंट ग्रेड III 18 से 30 वर्ष चीफ लॉ असिस्टेंट 18 से 40 वर्ष जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) 18 से 33 वर्ष स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 18 से 38 वर्ष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर 18 से 38 वर्ष साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) 18 से 35 वर्ष

आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

आवेदन शुल्क कितना है?

रेलवे भर्ती के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है।

उम्मीदवारों की श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य शुल्क वाली श्रेणी 500 एससी/एसटी, महिला, दिव्यांग (PwBD), ट्रांसजेंडर, पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) 250

पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में उपस्थित होने वाले पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार शुल्क का कुछ हिस्सा वापस किया जाएगा। सामान्य शुल्क वाली श्रेणी में 400 और 250 शुल्क वाली श्रेणी में 250 की वापसी का प्रावधान है। लागू बैंक शुल्क या अन्य शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार होंगी।

RRB Recruitment 2026: जरूरी तारीखें

भर्ती से जुड़ा काम तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 5 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर 2026 शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 आवेदन में सुधार की अवधि 7 से 16 दिसंबर 2026

कितनी मिलेगी सैलरी?

पद के अनुसार शुरुआती मूल वेतन अलग-अलग होगा। इस भर्ती में कुछ पदों का शुरुआती मूल वेतन 19,900 रुपये और कुछ का 44,900 रुपये प्रति माह तक है। अन्य पदों के लिए 35,400 रुपये शुरुआती मूल वेतन निर्धारित है।

पद शुरुआती मूल वेतन लैब असिस्टेंट ग्रेड III 19,900 प्रति माह जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) 35,400 प्रति माह स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 35,400 प्रति माह सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 35,400 प्रति माह साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) 35,400 प्रति माह चीफ लॉ असिस्टेंट 44,900 प्रति माह पब्लिक प्रॉसिक्यूटर 44,900 प्रति माह

इसके अलावा पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। वास्तविक मासिक वेतन पोस्टिंग, भत्तों और लागू कटौतियों पर निर्भर करेगा।

कैसे होगा चयन?

आरआरबी आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2026 में चयन के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) देनी होगी। पद के अनुसार इसके बाद संबंधित कौशल या योग्यता परीक्षा आयोजित की जा सकती है। चयन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल हो सकते हैं।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

पद के अनुसार स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट या अन्य निर्धारित परीक्षा

दस्तावेजों का सत्यापन

मेडिकल परीक्षा

जूनियर ट्रांसलेटर पद के उम्मीदवारों के लिए ट्रांसलेशन टेस्ट जैसे अतिरिक्त चरण लागू हो सकते हैं। सभी पदों पर एक जैसी अतिरिक्त परीक्षा जरूरी नहीं है।

RRB Isolated Categories Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. रेलवे के आधिकारिक आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. भर्ती से संबंधित CEN 09/2026 नोटिफिकेशन खोलें।

स्टेप 3. जरूरी निर्देश पढ़कर अपना अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।

स्टेप 4. संबंधित RRB और अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन करें।

स्टेप 5. व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का विवरण भरें।

स्टेप 6. मांगे गए दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

स्टेप 7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 8. फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियां जांचकर आवेदन सबमिट करें।

स्टेप 9. भविष्य के लिए आवेदन की रसीद या कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।