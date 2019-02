असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होगी नियुक्ति

मिजोरम पब्लिक सर्विस कमिशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार इस पद पर तय प्रारुप के तहत 28 फरवरी 2019 के पहले अप्लाई करें। लाइफ साइंस, गणित और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन तीनों में 1-1 प्रोफेसर की नियुक्ति यहां होनी है। उम्मीदवारों को इस पद अप्लाई करने के लिए शुल्क भी अदा करना होगा। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपया तथा एससी/एसटी उम्मीदवारों को 150 रुपया का शुल्क देना होगा। आवेदन इस पते पर भेजें - office of the Mizoram Public Service Commission, New Secretariat Complex, Aizawl.