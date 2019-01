रेलवे ALP-Technician भर्ती परीक्षा का मौक टेस्ट लिंक ऐसे इस्तेमाल करें

रेलवे ग्रुप सी के दूसरे चरण की परीक्षा का मौक टेस्ट लिंक ऐक्टिवएट है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप किसी भी आरआरबी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और वहां से 'Click here for Mock Test for 2nd stage CBT under CEN 01/2018' के लिंक पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स सबमिट करें और लॉगइन करें। इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।