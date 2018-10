RRB Group D Admit Card 2018 Download: जारी हुए 2, 3 और 4 अक्टूबर की परीक्षा के प्रवेश पत्र, ऐसे डाउनलोड करें

RRB Railway Group D Admit Card 2018: RRB Group D की 2, 3 और 4 अक्टूबर की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 2, 3 और 4 अक्टूबर 2018 के परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र अब आरआरबी की विभिन्न वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका। सबसे पहले किसी भी RRB वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको “Click here to down load e-call letter, Exam City, date advice and SC, ST travel Authority for CBT for level-1 posts under CEN 02/2018” का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप लॉग इन कर अपने प्रवेश पत्र हासिल कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। लेकिन ध्यान रहे परीक्षा केंद्र पर जाते समय अपने प्रवेश पत्र के साथ फोटो आईडी प्रूफ साथ रखें। इसके बिना आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं मिलेगी।

RRB Group D में 62,907 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती के लिए पहले चरण में लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट होगा। पहले चरण की भर्ती परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू हुई थीं और यह 16 अक्टूबर 2018 तक चलेंगी। लिखित परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले फिजिकल टेस्ट देंगे। इसके बाद उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। वहीं जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 16 अक्टूबर के बाद होनी है, वे अपनी परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र की जानकारी जल्द हासिल कर सकेंगे।

इन वेबसाइट्स से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

RRB Ahmedabad- www.rrbahmedabad.gov.in

RRB Ajmer- www.rrbajmer.gov.in

RRB Allahabad- www.rrbald.nic.in

RRB Bangalore- www.rrbbnc.gov.in

RRB Bhopal- www.rrbbpl.nic.in

RRB Bhubaneswar- www.rrbbbs.gov.in

RRB Bilaspur- www.rrbbilaspur.gov.in

RRB Chandigarh- www.rrbcdg.gov.in

RRB Chennai- www.rrbchennai.gov.in

RRB Gorakhpur- www.rrbgkp.gov.in

RRB Guwahati- www.rrbguwahati.gov.in

RRB Jammu Srinagar- www.rrbjammu.nic.in

RRB Kolkata- www.rrbkolkata.gov.in

RRB Malda- www.rrbmalda.gov.in

RRB Mumbai- www.rrbmumbai.gov.in

RRB Muzaffarpur- www.rrbmuzaffarpur.gov.in

RRB Patna- www.rrbpatna.gov.in

RRB Ranchi- www.rrbranchi.gov.in

RRB Secunderabad- www.rrbsecunderabad.nic.in

RRB Siliguri- www.rrbsiliguri.org

RRB Thiruvanthapuram- www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

