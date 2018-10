RRB ALP, Technician 2nd Stage Exam: ग्रुप सी के दूसरे चरण के CBT का पूरा पैटर्न और सिलेबस यहां जानिए

RRB Railway Group C ALP, Technician 2nd Stage Exam Syllabus, Pattern: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB Group C ALP, Technician Exam Result दिवाली से पहले जारी करेगा। इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में RRB अधिकारी अंगराज मोहन ने बताया था कि परीक्षा परिणाम अक्टूबर महीने के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा था, “हमारी कोशिश है परीक्षार्थियों के स्कोर्स इस महीने के अंत तक वेबसाइट पर अपलोड हो जाएं।” RRB Group C ALP, Technician पदों पर भर्तियां RRB Group C First stage CBT और दूसरे चरण (RRB Group C Second stage CBT) की परीक्षाओं के तहत होगा। RRB Group C First stage CBT 4 सितंबर को समाप्त हो गए थे।

पहले चरण की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पास करने वाले दूसरे चरण की परीक्षा (RRB Group C Second stage CBT) में शामिल होंगे। इसके बाद जो दूसरे चरण की परीक्षा पास करेंगे उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉइनिंग होगी। पहले चरण की परीक्षाएं तो हो चुकी हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरे चरण की परीक्षा (RRB Group C Second stage CBT) से जुड़ी सभी जरूरी बातें।

RRB Group C Second stage CBT Pattern

CBT दो हिस्से, Part A और Part B में विभाजित होगा। Part A के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा। वहीं Part B में 75 प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों के पास 60 मिनट का समय होगा। इसे पास करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, OBC उम्मीदवारों को 30%, SC उम्मीदवारों को 30% और ST उम्मीदवारों को 25% मार्क्स हासिल करने होंगे। इस पासिंग परसेंटेज से दिव्यांग उम्मीदवारों को 2 फीसदी की रियायत मिलेगी।

RRB Group C Second Stage CBT: PART A सिलेबस

PART A के सिलेबस की बात करें तो इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, गणित, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स विषयों से जुड़े सवाल होंगे।

PART A सिलेबस: गणित

गणित विषय से जिन टॉपिक्स पर सवाल पूछे जाएंगे उनमें संख्या प्रणाली, बोडामा, दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और अनुपात, प्रतिशत, मासिक धर्म, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और परिसर ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, स्क्वायर रूट, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी शामिल होंगे।

PART A सिलेबस: बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग

बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग विषय से इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स (प्रोजेक्शन्स, व्यूज, लाइन, जियोमेट्रिक फिगर्स, सिम्बोलिक रीप्रेजेंटेशन), यूनिट्स, मापन, मास वजन और घनत्व, कार्य शक्तिऔर ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, मूल बिजली, लीवर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी साक्षरता आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे।

PART A सिलेबस: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग

जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजीज, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय परिचालन, रिश्ते,शब्दावली, जम्बलिंग, डेटा व्याख्या और क्षमता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और मतभेद, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा-निर्देश, वक्तव्य – तर्क और धारणा इत्यादि टॉपिक्स से जुड़े सवाल होंगे।

PART A सिलेबस: जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स

इसमें स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से सवाल पूछा जाएंगे।

RRB Group C Second Stage CBT: PART B सिलेबस

Part B के प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न होंगे। इन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय मिलेगा। इसे क्वॉलिफाई करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को Part B में 75 प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों के पास 60 मिनट का समय होगा। इसे क्वॉलिफाई करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 35% मार्क्स हासिल करने होंगे।

PART B के सिलेबस की बात करें तो इसमें उम्मीदवारों के ट्रेड से जुड़े प्रश्न होंगे। ITI/Trade Apprenticeship क्वॉलिफाइड उम्मीदवारों को अपने ट्रेड सेक्शन की परीक्षा में शामिल होना होगा। ट्रेड का विस्तृत सिलेबस आप DGET website से देख सकते हैं। Degree, Diploma और HSC (10+2) के ALP उम्मीदवारों को अपना ट्रेड सिलेक्ट करना होगा। RRB Group C Second Stage CBT के बाद एक Computer Based Aptitude Test भी होगा। हालांकि यह सिर्फ ALP पद उम्मीदवारों के लिए होगा।

