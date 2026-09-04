रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026-27 (RRB NTPC Recruitment 2026-27) के तहत कुल 5,165 पदों को मंजूरी दी है। इनमें 3,477 पद ग्रेजुएट लेवल और 1,688 पद अंडरग्रेजुएट यानी 12वीं स्तर के हैं। अलग-अलग पदों की वैकेंसी भी सामने आ गई है, जिससे उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आगामी भर्ती में किन पदों पर अवसर मिल सकते हैं।

हालांकि, अभी उम्मीदवारों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि 5,165 पदों की मंजूरी के बाद भी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आवेदन की तारीख, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, फीस और परीक्षा कार्यक्रम जैसी विस्तृत जानकारी केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना यानी CEN जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

RRB NTPC में ग्रेजुएट लेवल के 3477 पद

ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए कुल 3,477 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर पद के लिए है। इसके अलावा क्लर्क और अकाउंट्स से जुड़े पद भी शामिल हैं। पदवार स्थिति इस प्रकार है।

पद वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर 2,750 सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट 371 जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट-कम-टाइपिस्ट 300 चीफ कमर्शियल-कम-टिकट सुपरवाइजर 56 कुल 3,477

इनमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के पदों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जैसे पद उन उम्मीदवारों के लिए अहम हैं जो रेलवे में प्रशासनिक और अकाउंट्स से संबंधित काम करना चाहते हैं।

स्टेशन मास्टर की वैकेंसी का क्या हुआ?

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का नाम आते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी स्टेशन मास्टर पद को लेकर भी जानकारी तलाशते हैं। मौजूदा 3,477 ग्रेजुएट पदों की सूची में स्टेशन मास्टर की संख्या शामिल नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस पद की वैकेंसी को लेकर रेलवे बोर्ड की मंजूरी अलग से बताई जानी है। इसलिए उम्मीदवार अभी स्टेशन मास्टर के लिए कोई अनुमानित संख्या अंतिम न मानें।

12वीं पास के लिए 1688 पद

अगर आपने 12वीं पास की है और रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आगामी एनटीपीसी भर्ती आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अंडरग्रेजुएट कैटेगरी में 1,688 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 700 और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 600 पद हैं।

पद वैकेंसी कमर्शियल-सह-टिकट क्लर्क 700 जूनियर क्लर्क-सह-टाइपिस्ट 600 अकाउंट्स क्लर्क-सह-टाइपिस्ट 200 ट्रेन्स क्लर्क 188 कुल 1,688

इस तरह ग्रेजुएट और 12वीं स्तर की दोनों श्रेणियों को मिलाकर भर्ती का कुल आंकड़ा 5,165 है।

अभी आवेदन क्यों नहीं कर सकते?

उम्मीदवारों के लिए यह समझना जरूरी है कि वैकेंसी अप्रूव होने का अर्थ आवेदन विंडो खुलना नहीं है। रेलवे बोर्ड ने पदों को मंजूरी दी है, जबकि आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना जारी की जाएगी। उसी नोटिफिकेशन में आवेदन की शुरुआत और अंतिम तारीख, योग्यता, उम्र, फीस, परीक्षा पैटर्न और अन्य नियमों की आधिकारिक जानकारी मिलेगी।

रेलवे की ओर से जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को 7 से 15 सितंबर 2026 के बीच अंतिम मांग भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भर्ती से संबंधित प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर आगे बढ़ेगी।

उम्मीदवार अभी क्या करें?

नई एनटीपीसी भर्ती का नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह समय तैयारी मजबूत करने का है। खासतौर पर जिन उम्मीदवारों की नजर सीबीटी परीक्षा पर है, उन्हें सामान्य जागरूकता, गणित और रीजनिंग जैसे प्रमुख हिस्सों की नियमित तैयारी शुरू रखनी चाहिए।

साथ ही उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो, पहचान पत्र और अन्य जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए। आवेदन शुरू होने के बाद किसी भी जानकारी के लिए केवल संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट और CEN नोटिफिकेशन को प्राथमिक स्रोत मानना बेहतर होगा।

उम्मीदवार ध्यान दें

रेलवे एनटीपीसी की पिछली भर्तियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ऐसे में केवल नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करना नुकसानदायक हो सकता है। इस भर्ती में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अभी से अपने कमजोर विषयों की पहचान कर मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्नपत्रों के जरिए तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।