RRB NTPC UG Result 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट भर्ती के CBT-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत CEN 07/2025 के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने CBT-1 में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची जारी की है, जिन्हें अगले चरण यानी CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार

RRB NTPC UG CBT-1 रिजल्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्होंने पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदर्शन किया है। सफल उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण Computer Based Test-2 (CBT-2) में शामिल होंगे।

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपने संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जारी की गई रिजल्ट PDF में अपना रोल नंबर चेक करें। PDF में रोल नंबर के जरिए आसानी से क्वालिफाइंग स्टेटस देखा जा सकता है।

कब जारी हुआ RRB NTPC UG Result?

RRB NTPC UG CBT-1 का रिजल्ट 24 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। यह परिणाम CEN 07/2025 के तहत अंडरग्रेजुएट स्तर के NTPC पदों के लिए जारी किया गया है।

RRB NTPC UG Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले अपने क्षेत्र की RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर NTPC UG/CEN 07/2025 से संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. CBT-1 Result / Shortlisted Candidates लिंक खोलें।

स्टेप 4. रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. PDF में Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 6. रोल नंबर मिलने पर समझें कि आप CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं।

स्टेप 7. रिजल्ट PDF को भविष्य के लिए डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट PDF में मुख्य रूप से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी देख सकेंगे। स्कोरकार्ड से अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन और परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी ले सकते हैं।

आगे क्या होगा?

CBT-1 में सफल उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण CBT-2 में शामिल होना होगा। CBT-2 के लिए अलग से परीक्षा संबंधी सूचना, परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी RRB की ओर से जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपने संबंधित RRB की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें।

रिजल्ट चेक करते समय रखें सावधानी

उम्मीदवार रिजल्ट देखने के लिए केवल अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर प्रसारित लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने से बचें। रेलवे भर्ती से संबंधित किसी भी नई सूचना के लिए आधिकारिक RRB नोटिफिकेशन को ही अंतिम मानें।