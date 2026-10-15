रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत भारतीय रेलवे में नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 1,688 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आरआरबी द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के तहत, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी।

RRB NTPC UG Recruitment 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भर्ती का नाम RRB NTPC Undergraduate Recruitment 2026 नोटिफिकेशन नंबर CEN 07/2026 कुल पद 1,688 आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 फीस जमा करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 आवेदन का तरीका ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in

किन पदों पर कितनी वैकेंसी?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती में चार तरह के पदों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

पद का नाम रिक्तियां कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 700 अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 200 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 600 ट्रेन क्लर्क 188 कुल पद 1,688

RRB NTPC UG Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। कुछ पदों के लिए 12वीं में निर्धारित न्यूनतम अंकों की शर्त भी लागू होती है। संबंधित श्रेणियों और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन में दिए गए नियमों के अनुसार छूट लागू हो सकती है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए टाइपिंग से संबंधित शर्तें भी लागू हो सकती हैं।

आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती 2026 के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है।

आवेदन शुल्क कितना है?

उम्मीदवार की श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य, EWS और OBC 500 रुपये SC, ST, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक और EBC सहित अधिसूचना में शामिल श्रेणियां 250 रुपये

RRB NTPC UG Recruitment 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

रेलवे NTPC अंडरग्रेजुएट भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

स्टेप 1. RRB वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं या आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in खोलें।

स्टेप 2. RRB NTPC UG भर्ती CEN 07/2026 का लिंक चुनें।

स्टेप 3. निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 5. मांगे गए दस्तावेज और फोटो/हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

स्टेप 6. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों की जांच करें और आवेदन सबमिट कर दें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए आवेदन की रसीद या कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

RRB NTPC UG Selection Process: चयन कैसे होगा?

एनटीपीसी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन निर्धारित कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं और भर्ती नियमों के अनुसार किया जाएगा। पद के आधार पर चयन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल होंगे।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), जहां लागू हो

पद के अनुसार टाइपिंग स्किल टेस्ट या अन्य निर्धारित मूल्यांकन

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल परीक्षण