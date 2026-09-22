RRB NTPC UG Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिएर बड़ा मौका आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 (NTPC Undergraduate Recruitment 2026) का शॉर्ट/इंडिकेटिव नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस CEN 07/2026 के तहत कुल 1,688 पदों पर भर्ती की जाएगी।

आरआरबी ने नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक चलेगी।

यह भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है और इसमें रेलवे के अलग-अलग जोन में पे लेवल-2 और पे लेवल-3 के पद शामिल हैं। आवेदन शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।

RRB NTPC UG Recruitment 2026: एक नजर में

विवरण जानकारी
भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
परीक्षाआरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट 2026
CEN नंबर CEN 07/2026
कुल पद 1,688
नोटिफिकेशन जारी 21 सितंबर 2026
आवेदन शुरू 15 अक्टूबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे
शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास
आयु सीमा 18 से 30 वर्ष
आयु की गणना 1 जनवरी 2027
पे लेवललेवल 2 और लेवल 3
आवेदन माध्यम ऑनलाइन

RRB NTPC UG में किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत चार तरह के पद शामिल हैं। पदवार वैकेंसी इस प्रकार है:

पद का नाम विभाग पदों की संख्या पे लेवल
कमर्शियल कम टिकट क्लर्ककमर्शियल/ट्रैफ़िक 700 लेवल 3
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जनरल 600 लेवल 2
अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट अकाउंट्स 200 लेवल 2
ट्रेन्स क्लर्क ट्रैफ़िक/ऑपरेटिंग 188 लेवल 2
कुल 1688

इनमें सबसे ज्यादा 700 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के हैं, जबकि 600 पद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए हैं।

RRB NTPC UG Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

RRB NTPC UG 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तारीख
इंडिकेटिव नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2026
आवेदन शुरू 15 अक्टूबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026
अंतिम समय रात 11:59 बजे
आयु गणना की तारीख1 जनवरी 2027
परीक्षा की तारीख बाद में घोषित होगी

RRB NTPC UG Application Fee: कितनी देनी होगी फीस?

आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 निर्धारित किया गया है। वहीं एससी, एसटी पीडब्ल्यूडी, ईएसएम, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और ईबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है।

श्रेणी आवेदन शुल्क
यूआर/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस500 रुपये
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम250 रुपये
महिला अभ्यर्थी250 रुपये
ट्रांसजेंडर250 रुपये
अल्पसंख्यक/ईबीसी 250 रुपये

Aadhaar Authentication अनिवार्य

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आधार प्रमाणिकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के दौरान आधार से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवार के आधार रिकॉर्ड में दर्ज विवरण, फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान उसके कक्षा 10 के प्रमाणपत्र में दिए गए विवरण से होना चाहिए। इसलिए आवेदन से पहले उम्मीदवार अपने आधार और शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य जरूरी जानकारी की जांच कर लें।

RRB NTPC UG Selection Process: कैसे होगा चयन?

RRB NTPC UG भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के जरिए किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से निम्न चरण शामिल हैं:

CBT 1 – कंप्यूटर आधारित परीक्षा

CBT 2 – कंप्यूटर आधारित परीक्षा

कंप्यूटर-आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट, जहां लागू हो

दस्तावेजों की जांच

मेडिकल जांच

अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे टाइपिंग से जुड़े पदों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट लागू होगा। अन्य पदों के लिए चयन प्रक्रिया पद के अनुसार होगी।

RRB NTPC UG Salary: कितनी होगी सैलरी?

यूजी स्तर के पदों में अलग-अलग पे लेवल के अनुसार शुरुआती वेतन अलग है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पे लेवल-3 में आता है, जबकि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क पे लेवल-2 के पद हैं।

पद पे लेवलशुरुआती बेसिक सैलरी
कमर्शियल कम टिकट क्लर्कलेवल 321,700 रुपये
अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्टलेवल 219,900 रुपये
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 219,900 रुपये
ट्रेन क्लर्क लेवल 219,900 रुपये

इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को नियमों के अनुसार विभिन्न भत्ते भी मिलते हैं।

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RRB NTPC UG 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से फॉर्म भर सकेंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले RRB के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. RRB NTPC UG Recruitment 2026 / CEN 07/2026 आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 3. नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. मोबाइल नंबर, ईमेल और Aadhaar Authentication से संबंधित प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 5. लॉगिन करके शैक्षणिक योग्यता और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. अपनी पसंद के पद और RRB जोन का चयन करें।

स्टेप 7. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 8. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 9. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 10. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

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RRB NTPC UG Exam Date 2026 कब होगी?

अभी आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन और आवेदन कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षा से जुड़ी तारीख, शहर की जानकारी और एडमिट कार्ड की अपडेट बाद में जारी की जाएगी।