रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 18 जून 2026 को आयोजित होने वाली आरआरबी एनटीपीसी (RRB NTPC) अंडरग्रेजुएट परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 18 जून को निर्धारित है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा शहर (Exam City) और शिफ्ट संबंधी जानकारी देख सकते हैं।

उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यह स्लिप उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी की जाती है ताकि वे यात्रा और ठहरने की व्यवस्था पहले से कर सकें।

सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है

रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अलग से जारी होने वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से चार दिन पहले जारी किया जाएगा।

RRB NTPC UG 2026 परीक्षा कब होगी?

आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का आयोजन CEN 07/2025 के तहत किया जा रहा है। यह परीक्षा 7 मई 2026 से 20 जून 2026 तक देशभर के 200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर कई चरणों में आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा हर दिन परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।

इन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 3,058 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के प्रमुख पद शामिल हैं।

RRB NTPC UG City Intimation Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrb.digialm.com या संबंधित क्षेत्रीय RRB वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “RRB NTPC UG City Intimation Slip 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप 4. सभी विवरण सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिखाई दे रही सिटी इंटिमेशन स्लिप को चेक करें।

स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए स्लिप डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

सिटी इंटिमेशन स्लिप में क्या-क्या जानकारी होगी?

RRB NTPC UG City Slip 2026 में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध होंगे:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा तिथि

परीक्षा शिफ्ट

आवंटित परीक्षा शहर

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

RRB NTPC UG Admit Card 2026 कब जारी होगा ?

रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार, 18 जून 2026 को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड परीक्षा के तीन से चार दिन पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें और परीक्षा संबंधी सभी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।