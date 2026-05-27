RRB NTPC UG 2026 Complete Details on DV and Medical Examination: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 2 रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 20 दिसंबर 2025 को आयोजित दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी 2 में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर की PDF सूची सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर अपलोड कर दी है। इसके अलावा उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के जरिए चेक कर सकते हैं।

किन पदों पर हो रही है भर्ती?

यह भर्ती प्रक्रिया CEN 06/2024 के तहत विभिन्न अंडरग्रेजुएट लेवल NTPC पदों के लिए आयोजित की जा रही है। कुल 3,445 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

पदवार वैकेंसी डिटेल

पद का नाम पदों की संख्या कमर्शियल-सह-टिकट क्लर्क 2,022 पद ट्रेन क्लर्क 72 पद लेखा क्लर्क-सह-टाइपिस्ट 361 पद जूनियर क्लर्क-सह-टाइपिस्ट 990 पद

कैसे हुआ उम्मीदवारों का चयन?

आरआरबी के अनुसार, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग CBT 2 में 100 अंकों में प्राप्त अंकों के आधार पर की गई है। अंतिम चयन निम्न आधारों पर होगा:

मेरिट लिस्ट

उम्मीदवार द्वारा चुनी गई पोस्ट प्रेफरेंस

टाइपिंग स्किल टेस्ट (जहां लागू हो)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल फिटनेस

उपलब्ध रिक्तियां

RRB NTPC CBT 2 Result 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RRB NTPC UG CBT 2 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. शॉर्टलिस्टेड रोल नंबर वाली PDF ओपन करें।

स्टेप 4. Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड में प्राप्त अंक, कटऑफ स्थिति क्वालिफिकेशन स्टेटस जैसी जानकारी मिलेगी।

अगले चरण की जानकारी

अगला चरण: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा है। सीबीटी 2 में सफल उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए आरआरबी ने स्पष्ट किया है कि डीवी कॉल लेटर अलग से SMS, ईमेल और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किए जाएंगे।