RRB NTPC UG Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती CEN 07/2025 के सीबीटी-2 से जुड़ी आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्नपत्र देखने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपने दर्ज किए गए उत्तरों को आधिकारिक उत्तर-कुंजी से मिलाकर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट का लिंक 23 सितंबर 2026 को रात 11:55 बजे एक्टिव हुआ है। उम्मीदवारों को किसी प्रश्न या उत्तर में गलती लगती है तो वे 30 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

RRB NTPC UG Answer Key 2026 जारी

RRB NTPC UG CEN 07/2025 के तहत सीबीटी-2 परीक्षा 17 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र, रिकॉर्ड किए गए उत्तर और आधिकारिक Answer Key को लॉगिन करके देख सकते हैं। इससे अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन का प्रारंभिक आकलन करने में मदद मिलेगी।

RRB NTPC UG Answer Key 2026: जरूरी तारीखें

इवेंट तारीख और समय सीबीटी-2 परीक्षा 17 सितंबर 2026 आंसर-की/ रिस्पॉन्स शीट 24 सितंबर 2026, रात 11:55 बजे आपत्ति विंडो शुरू 24 सितंबर 2026, रात 11:55 बजे आपत्ति की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026, रात 11:55 बजे

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आपत्ति की अंतिम तारीख का इंतजार न करें। यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो उसे निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन दर्ज करें।

RRB NTPC UG Response Sheet 2026 में क्या मिलेगा?

रिस्पॉन्स शीट में उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के दौरान दिए गए उत्तरों की जानकारी देखी जा सकती है। इसके साथ प्रश्नपत्र और आधिकारिक आंसर-की भी उपलब्ध कराई गई है। उम्मीदवार अपने रिकॉर्ड किए गए उत्तरों को सही उत्तरों से मिलाकर यह देख सकते हैं कि कितने प्रश्न सही और कितने गलत हुए।

इस आधार पर उम्मीदवार परीक्षा की निर्धारित मार्किंग स्कीम के अनुसार अपने संभावित अंक की गणना भी कर सकते हैं। हालांकि, रिस्पॉन्स शीट से निकाला गया स्कोर केवल अनुमानित होगा। अंतिम परिणाम RRB की आधिकारिक मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद ही मान्य होगा।

RRB NTPC UG Answer Key 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से Answer Key और Response Sheet चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. अपने संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर NTPC UG CEN 07/2025 से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 3. Answer Key/Response Sheet लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपनी Registration Number दर्ज करें।

स्टेप 5. Password या Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 6. लॉगिन करने के बाद Question Paper, Response Sheet और Answer Key स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 7. अपने उत्तरों का आधिकारिक उत्तर-कुंजी से मिलान करें।

स्टेप 8. Answer Key और Response Sheet डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

30 सितंबर तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को आंसर-की में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो वह निर्धारित अवधि में ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकता है। आपत्ति की सुविधा 30 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद आपत्ति दर्ज करने का मौका समाप्त हो सकता है।

उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने से पहले संबंधित प्रश्न और आधिकारिक उत्तर को ध्यान से जांच लेना चाहिए। यदि बोर्ड द्वारा किसी प्रश्न के समर्थन में प्रमाण या अन्य विवरण मांगा जाता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।

कैसे निकालें संभावित स्कोर?

आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट मिलने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने सही और गलत उत्तरों की संख्या का मिलान करना होगा। इसके बाद परीक्षा की निर्धारित मार्किंग स्कीम के अनुसार अंक की गणना की जा सकती है।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-2 में एक-तिहाई अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होने की जानकारी परीक्षा पैटर्न में दी गई थी। इसलिए संभावित स्कोर निकालते समय गलत उत्तरों के लिए होने वाली अंक कटौती को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

RRB NTPC UG भर्ती में 3,058 पद

CEN 07/2025 के तहत रेलवे में एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट स्तर के कुल 3,058 पद हैं। आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार, इनमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क समेत विभिन्न पद शामिल हैं। भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई थी।

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