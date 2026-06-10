RRB NTPC UG Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडरग्रेजुएट भर्ती परीक्षा 2026 के दूसरे चरण (Phase 2) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 13 जून को निर्धारित है, वे अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB NTPC UG CBT परीक्षा 13 जून से 20 जून 2026 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न रेलवे जोनों में नॉन-टेक्निकल पदों की कुल 3,058 रिक्तियों को भरा जाएगा।

RRB NTPC UG Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. अपने संबंधित RRB क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “RRB NTPC UG (CEN 07/2025)” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।

स्टेप 4. कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा कर जानकारी सबमिट करें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य

RRB NTPC परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए होते हैं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

RRB NTPC UG Exam 2026: शिफ्ट टाइमिंग

परीक्षा प्रतिदिन तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी:

शिफ्ट समय शिफ्ट 1 सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक शिफ्ट 2 दोपहर 12:45 बजे से 2:15 बजे तक शिफ्ट 3 शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें ताकि सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

RRB NTPC CBT 1 Marking Scheme

CBT 1 परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न निम्न विषयों से पूछे जाएंगे:

गणित (Mathematics)

जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग (General Intelligence & Reasoning)

सामान्य जागरूकता (General Awareness)

नेगेटिव मार्किंग

प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा।

प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।

अनुत्तरित प्रश्नों पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

महत्वपूर्ण सलाह

उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी विवरणों की जांच कर लें। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाएं। परीक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।