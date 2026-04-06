RRB NTPC Graduate Level CBT 1 Exam Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 (CEN 06/2025) परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। 16 मार्च से लेकर 27 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह ऑफिशियल वेबसाइट और डायरेक्ट लिंक rrb.digialm.com पर जाकर Username और Password की मदद से लॉग इन करके अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आंसर की पर अगर कोई आपत्ति है तो वह भी दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों के पास आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल तक का समय है।
RRB NTPC Answer Key 2026 (OUT): आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट (सीबीटी 1) आंसर की जारी, 12 अप्रैल तक दर्ज कराएं ऑब्जेक्शन
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की परीक्षा की आंसर की डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक rrb.digialm.com पर विजिट करें। आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल तक का समय है।
Written by Kapil Tiwariजनसत्ता एजुकेशन डेस्क
नई दिल्ली
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