रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। यह रिजल्ट CEN 06/2025 के तहत आयोजित दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT 2) में शामिल किया गया है। रिजल्ट 27 अगस्त 2026 घोषित किया गया है। उम्मीदवार अपने संबंधित RRB रीजन की वेबसाइट से जोन वाइज मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

5810 Graduate Level पदों पर होनी है भर्ती

RRB NTPC CEN 06/2025 के तहत कुल 5,810 ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें चीफ कमर्शियल-कम-टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट-कम-टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं।

पद कुल वैकेंसी चीफ कमर्शियल-सह-टिकट सुपरवाइजर 161 स्टेशन मास्टर 615 गुड्स ट्रेन मैनेजर 3,416 जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट-सह-टाइपिस्ट 921 सीनियर क्लर्क-सह-टाइपिस्ट 638 ट्रैफिक असिस्टेंट 59 कुल 5,810

कब हुई थी CBT 2 परीक्षा?

CEN 06/2025 के तहत एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 2 परीक्षा 10 जुलाई 2026 से आयोजित की गई थी। अब इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार अगले चरण में शामिल किया जाएगा।

RRB NTPC CBT 2 Result में क्या मिलेगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट को PDF फॉर्मेट में जोन वाइज जारी किया है। इसमें उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

RRB NTPC Graduate CBT 2 Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले अपने संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CEN 06/2025 या Result सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. NTPC Graduate CBT 2 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपने RRB जोन की रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. PDF खोलकर Ctrl + F दबाएं।

स्टेप 6. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 7. अगर रोल नंबर सूची में मौजूद है तो आप अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं।

स्टेप 8. रिजल्ट PDF को भविष्य के लिए डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

RRB NTPC CBT 2 Scorecard कब मिलेगा?

मेरिट लिस्ट PDF के अलावा उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी देख सकेंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सीबीटी 2 स्कोरकार्ड की लॉगिन सुविधा 27 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे से उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के जरिए लॉगिन करके अपने व्यक्तिगत अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकेंगे।

CBT 2 के बाद क्या होगा?

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती में सीबीटी 2 के बाद सभी पदों के लिए एक जैसी प्रक्रिया नहीं होगी। पद के अनुसार परीक्षाओं को सीबीएटी (कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण) या सीबीटीएसटी (कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट) में शामिल होना पड़ सकता है। इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षा जैसी प्रक्रियाएं होंगी।

किस पद के लिए कौन सा अगला चरण?

स्टेशन मास्टर और कुछ संबंधित पदों के लिए सीबीएटी लागू हो सकता है, जबकि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे टाइपिंग आधारित पदों के लिए सीबीटीएसटी/टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है।

रिजल्ट के साथ कटऑफ भी देखें

उम्मीदवारों को केवल मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अपने संबंधित RRB जोन और कैटेगरी की कटऑफ भी जरूर चेक करें। अलग-अलग RRB जोन और वर्ग के लिए कटऑफ अलग हो सकती है, इसलिए किसी दूसरे जोन की कटऑफ को अपनी कटऑफ मानकर न चलें।