RRB NTPC Exam 2021: प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो (PIB) ने RRB NTPC Phase 7 Exam के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी नोटिस के प्रति लोगों को आगाह किया है। फैक्ट चेक टीम ने कहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने रेलवे में नॉनटेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) पदों पर चयन के लिए RRB NTPC Phase 7 Exam के लिए शेड्यूल अभी तक नहीं जारी किया है।

बोर्ड ने RRB NTPC Phase 6 Exam को 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया था। इसके बाद देश में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। आरआरबी ने सूचित किया था कि अन्य सभी उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख तय होने के बाद जानकारी दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार रेगुलर अपडेट के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें। बोर्ड ने उम्मीदवारों को चेतावनी भी दी कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अपडेट के लिए केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही चेक करें। उम्मीदवार किसी भी अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हों।

A notice allegedly issued by the @RailMinIndia claims to be the 7th phase exam schedule for CBT-1.#PIBFactCheck: This notice is #Fake. No such notice has been issued for conducting exams.

For recruitments, visit only the official websites of RRBs https://t.co/PJqQlGHOsy pic.twitter.com/sNLzM4x0HO

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 21, 2021