रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) की द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2) के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपने संबंधित आरआरबी क्षेत्रीय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी यहां नीचे मिलेगी।

RRB NTPC CBT-2: एक नजर में जानकारी

विवरण महत्वपूर्ण जानकारी आयोजक संस्था रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) परीक्षा का नाम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फेज-2 एग्जाम 2026 जारी दस्तावेज ई-कॉल लेटर / हॉल टिकट डाउनलोड माध्यम ऑनलाइन आवश्यक क्रिडेंशियल रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2026 कैसे करें डाउनलोड?

आरआरबी एनटीपीटी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें।

स्टेप 1: अपने संबंधित आरआरबी जोन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर ‘RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2026 / E-Call Letter’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (जन्म तिथि) दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर दिख रहे सिक्योरिटी कैप्चा को दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।

स्टेप 5: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मूल पहचान पत्र: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ सरकार द्वारा जारी मूल पहचान पत्र (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य मान्यता प्राप्त फोटो आईडी) ले जाना अनिवार्य है।

पासपोर्ट साइज फोटो: ई-कॉल लेटर के साथ हालिया 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अवश्य साथ ले जाएं।

रिपोर्टिंग टाइम: केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित रिपोर्टिंग समय से कम से कम 45 से 60 मिनट पहले पहुंचे।

प्रतिबंधित सामग्री: मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार की पठन सामग्री केंद्र के भीतर ले जाना सख्त मना है।

उम्मीदवारों के लिए सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-कॉल लेटर में दर्ज परीक्षा की तारीख, शिफ्ट टाइमिंग और केंद्र के पते का मिलान अच्छी तरह से कर लें। अंतिम समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक दबाव से बचने के लिए एडमिट कार्ड समय रहते ही डाउनलोड कर लें।

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