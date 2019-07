RRB NTPC, AOC, RRB, UPPRPB Mock Test 2019 Online: आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जल्द होने वाली है। इसके लिए एडमिट कार्ड भी 4 दिन पहले जारी होगा। अगर आपने भी इसके लिए फॉर्म भरा है तो अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर RRB Admit Card डाउनलोड के लिंक को बराबर चेक करते रहें। हालांकि अभी सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तैयारी का समय है। हम आपके लिए एग्जाम से पहले तैयारी को चेक करने के लिए एक Mock Test लेकर आ रहे हैं। इसके जरिए आप सामान्य ज्ञान से लेकर अन्य तैयारियों को परख सकते हैं।

आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प ने भी ग्रुप सी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। AOC Admit Card आप आधिकारिक वेबसाइट aocrecruitment.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी पैरामेडिकल कैटेगरी में भी कई वैकेंसी निकाली है। इसकी परीक्षा भी 19 से 21 जुलाई के बीच होने की संभावना है। एडमिट कार्ड भी चार दिन पहले ही आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भी UPPRPB की ओर से Sub Inspector, Assistant Sub Inspector Clerk, and ASI Accounts भर्ती के लिए परीक्षा होने वाली है। तो इतनी सारी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी भी जोरदार चल रही होगी। तो आइए नीचे दिए कुछ सवालों के जवाब दीजिए और चेक कीजिए कि आपके सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसी है:

1. इनमें से कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुडके संरचना योजनाओं को फाइनेंस करेगा?

क) आर. बी. एल. ख) एन. आई. आई. एफ. ग) भेल घ) बी. एस. एन. एल.

2. इनमें से आर बी आई के डिप्टी गवर्नर के तौर पर किसका कार्यकाल एक साल तक बढाया गया है?

क) एन. एस. विश्वनाथन ख) दिनेश गुप्ता ग) सुरेश कुमार घ) रमेश कुमार

3. स्मृति ईरानी ने डॉ कृष्णा सक्सेना की किताब “विस्पर ऑफ टाइम” को कहाँ पर लॉन्च किया है?

क) बिहार ख. नई दिल्ली ग. मुम्बई घ. हैदराबाद

4. पंजाब के नव निर्वाचित सांसद सनी देओल ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है?

क. गुरप्रीत सिंह ख. गुरप्रीत पल्हेडी ग. सुदीप शर्मा घ. विजय त्यागी

5. भारतीय टीम का कौन सा खिलाडी वर्ल्ड कप के इसिहास में सबसे तेज 5 सेंचुरी लगाने वाला खिलाडी बन गया है?

क. रोहित शर्मा ख. विराट कोहली ग. शिखर धवन घ. हार्दिक पंड्या

6. कौन सा खिलाडी वर्ल्ड कप में लगातार तीन मैचों में 4 से अधिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय बना है?

क. जसप्रीत बुमराह ख. मोहम्मद शमी ग. भुवनेश्वर कुमार घ. कुलदीप यादव

7. किस देश ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्हेल का शिकार शुरू किया है?

क. पाकिस्तान ख. चीन ग. जापान घ. भारत

8. इनमें से किसे नासा द्वारा पंच मिशन के लिए सह-जांचकर्ता के रूप में चुना गया है?

क. दीपांकर बैनर्जी ख. अदिति पेन ग. अशोक सेन घ. सी. एन. राव

9. इनमें से किसे Indian Overseas Bank का MD औऱ CEO चुना गया है?

क. करनम शेखर ख. विवेक शर्मा ग. राजेश शर्मा घ. दिनेश कुमार

10. बी. एस. एन. एल. का CMD किसे चुना गया है?

क. दिनेश कुमार ख. विक्रम शर्मा ग. सुरेश यादव घ. पी. के. परवार

11. हाल ही में 3 जुलाई 2019 को किस भारतीय खिलाडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास की घोषणा की है?

क. महेंद्र सिंह धोनी ख. केदार जाधव ग. रविचंद्रन आश्विन घ. अंबाती रायुडु

12. कौन से खिलाडी विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाला पहला क्रिकेटर बना है?

क. शाकिब अल हसन ख. बेन स्टोक्स ग. जिम्मी निशम घ. जे. पी. डुमिनी

13. पाकिस्तान ने हाल ही में, कुल कितने भारतीय कैदियों की सूची सौंपी है?

क. 235 ख. 300 ग. 261 घ. 324

14. यूके-इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है?

क. नाईट श्यामलन ख. तरसेम सिंह ग. दीपा मेहता घ. कुणाल नैय्यर

15. आइफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन इनमें से कहाँ किया जायेगा?

क. श्रीलंका ख. चीन ग. नेपाल घ. भूटान

16. वर्ष 2019 में वनडे क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है?

क. विराट कोहली ख. रोहित शर्मा ग. शिखर धवन घ. एम. एस. धोनी

17. केवाईसी (Know Your Customer) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए RBI ने PNB पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया?

क. 30 लाख ख. 40 लाख ग. 50 लाख घ. 60 लाख

18. हाल ही में किस राज्य में ‘छबड़ा तापीय बिजली परियोजना’ की पांचवीं और छठी इकाई का शुभारंभ किया गया?

क. गुजरात ख. तेलंगाना ग. झारखंड घ. राजस्थान

19. इनमें से किस भारतीय आई. पी. एस. अधिकारी ने अमेरिका कि सबसे ऊँची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है?

क. अपर्णा कुमार ख. सुजाता कुमारी ग. विनीता छाबड़िया घ. ममता महाजन

20. भारत में रिसर्च की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा STRIDE नामक पहल की घोषणा की गई है?

क. NCERT ख. UGC ग. ICFAI घ. IIT Delhi

उपरोक्त सभी सवालों के जवाब देखने के लिए नीचे दिए लिंक को क्लिक करें

Mock Test 1: GK Answer Sheet

