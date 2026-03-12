RRB NTPC Graduate Level Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एडमिट कार्ड 12 मार्च, 26 को जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ई-कॉल लैटर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB पोर्टल से भी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा से चार दिन पहले जारी हुआ एडमिट कार्ड

रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एडमिट कार्ड 12 मार्च को जारी किया है, जो 16 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए है। इस प्रकार आरआरबी ने परीक्षा से चार दिन पहले एग्जाम हॉल टिकट जारी किया है।

कितनी और किन पदों पर होगी भर्ती ?

आरआरबी द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5,810 ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट-कम-टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल-कम-टिकट सुपरवाइजर और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं।

कब होगी परीक्षा

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT-1 परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सीबीटी 1 परीक्षा कुल कुल 10 दिनों तक चलेगी और हर दिन तीन शिफ्ट में एग्जाम होगा, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह, दूसरी शिफ्ट दोपहर और तीसरी शिफ्ट शाम की निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा की तारीख, एग्जाम शिफ्ट और सेंटर की पूरी जानकारी उनके हॉल टिकट में दी गई है।

ऐसे डाउनलोड करें RRB NTPC Admit Card 2026

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट या क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. RRB NTPC Graduate Level CBT 1 Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. सभी विवरण जांचकर PDF डाउनलोड करें और कम से कम दो प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना जरूरी

RRB ने उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, जिसके जरिए उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। आधार के बिना उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा।

RRB NTPC CBT 1 एग्जाम पैटर्न

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके विषय और प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है।

विषय प्रश्न जनरल अवेयरनेस 40 गणित 30 रीजनिंग 30 कुल समय: 90 मिनट PwBD उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट नेगेटिव मार्किंग हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटेंगे

चयन प्रक्रिया

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इस सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण सीबीटी 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उको इस भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना जाएगा। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों चयन अंतिम मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

RRB NTPC Admit Card 2026 Direct Link