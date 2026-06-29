रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर सीबीटी-2 परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 02 जुलाई को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं वह आरआरबी के ऑफिशियल पोर्टल rrb.digialm.com और आरआरबी के सभी रीजनल पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा में वहीं उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने सीबीटी 1 परीक्षा पास की है। उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।

तीन शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा

आरआरबी जेई सीबीटी 2 परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट में यह एग्जाम सुबह 9:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक होगा। इस शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:30 बजे होगा। वहीं दूसरी शिफ्ट में पेपर दोपहर 12:45 बजे से लेकर दोपहर 2:45 बजे तक आयोजित होगा। इस शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11:15 का होगा जबकि तीसरी शिफ्ट का पेपर शाम 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 3 बजे का होगा।

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एग्जाम सेंटर पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज

परीक्षा वाले दिन कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर कुछ जरूरी दस्तावेज जरूर लेकर जाने हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज एडमिट कार्ड है जिसका एक प्रिंट आउट अपने साथ रखना है। एडमिट कार्ड पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर चिपका लें। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर ओरिजिनल आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज ले जाना भी न भूलें। सीबीटी-2 एग्जाम के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

कैसे डाउनलोड करें आरआरबी जेई सीबीटी 2 एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।

वेबाइट के होमपेज पर, “Other Important Links” पर क्लिक करें और फिर “Other RRBs” चुनें।

लिस्ट में से अपनी रीजनल RRB वेबसाइट चुनें।

“Download Junior Engineer CBT 2 Hall Ticket CEN 05/2025” पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालें।

सबमिट पर क्लिक करें।

आपका RRB JE एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

इसे डाउनलोड करें और एग्जाम के दिन के लिए प्रिंटआउट ले लें।

RRB JE सीबीटी 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन

RRB JE CBT 2 एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी जो इस प्रकार है:-

एडमिट कार्ड का प्रिंट साथ लेकर जाएं।

एडमिट कार्ड के अलावा आधार, पैन, वोटर ID, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई वैलिड ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ साथ लाएं।

दो पासपोर्ट-साइज फोटो साथ रखें।

एग्जाम टाइम से 30–60 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पहुंचें।

एग्जाम सेंटर पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त मना है।

एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन्स को ध्यान से फॉलो करें।