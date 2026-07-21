रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) भर्ती 2026 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत रेलवे में जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के कुल 4098 पदों को भरा जाएगा।

आरआरबी की ओर से जारी केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) 04/2026 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 14 अगस्त 2026 से प्रस्तावित है। उम्मीदवार 13 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये तारीखें फिलहाल संभावित हैं।

RRB JE Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

भर्ती प्रक्रिया तारीख शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन शुरू 14 अगस्त 2026 (संभावित) आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 (संभावित) विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा

रेलवे जेई भर्ती 2026 में कितने पदों पर होगी नियुक्ति

आरआरबी जेई भर्ती 2026 के तहत रेलवे के विभिन्न भर्ती बोर्डों (RRBs) में कुल 4098 रिक्तियां घोषित की गई हैं। इनमें मुख्य रूप जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पद शामिल हैं।

रेलवे की ओर से जारी शॉर्ट नोटिस में पदों का विस्तृत जोन-वाइज और कैटेगरी-वाइज विवरण नहीं दिया गया है। इसकी जानकारी विस्तृत भर्ती अधिसूचना में जारी की जाएगी।

RRB JE Recruitment 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

RRB JE भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा तय की गई है, जिसमें उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

RRB JE 2026 Educational Qualification: शैक्षणिक योग्यता

रेलवे ने अभी विस्तृत शैक्षणिक योग्यता जारी नहीं की है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करें। संभावना है कि JE पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। पदवार योग्यता की पूरी जानकारी CEN 04/2026 के विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएगी।

RRB JE Recruitment 2026 Salary: मिलेगी 35,400 रुपये बेसिक सैलरी

रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार लेवल-6 पे स्केल में नियुक्ति मिलेगी।

वेतन विवरण:

पे लेवल: Level-6

शुरुआती बेसिक पे: 35,400 रुपये प्रति माह

इसके अलावा रेलवे के नियमों के अनुसार विभिन्न भत्ते भी दिए जाएंगे, इनमें महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता और अन्य रेलवे सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

RRB JE Recruitment 2026: आधार वेरिफिकेशन जरूरी

रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन से पहले आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करने की सलाह दी है।

बोर्ड के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया में आधार सत्यापन किया जाएगा और आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि, कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। उम्मीदवार आधार में नवीनतम फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कर लें। इससे दस्तावेज सत्यापन के समय आने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा।

RRB JE 2026 Selection Process: कैसे होगा चयन?

रेलवे की ओर से चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी। पिछली JE भर्तियों के आधार पर चयन प्रक्रिया में सामान्यतः शामिल होते हैं:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1)

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

अंतिम चयन रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक नियमों के अनुसार किया जाएगा।

RRB JE Recruitment 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन कब आएगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने फिलहाल केवल शॉर्ट नोटिस जारी किया है। विस्तृत नोटिफिकेशन में निम्न जानकारी उपलब्ध होगी:

पदों का जोन-वाइज विवरण

शैक्षणिक योग्यता

आवेदन शुल्क

परीक्षा पैटर्न

सिलेबस

चयन प्रक्रिया

आरक्षण नियम

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक RRB वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।