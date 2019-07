RRB JE Final Answer Key 2019: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) पहले चरण की भर्ती परीक्षा (1st stage CBT- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) 2018 की उत्तर-कुंजी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी जेई का फर्स्ट स्टेज सीबीटी दिया था, वे अब आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिवाइज्ड आंसर-की चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों को रिवाइज्ड आंसर-की में किए गए बदलाव को चेक करने का समय दिया है। आंसर-की चेक करने का लिंक आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर 25 जुलाई 2019 से एक्टिव हो चुका है, जो 27 जुलाई तक ही एक्टिव रहेगा। इसके बाद बोर्ड जल्द ही पहले चरण के सीबीटी के रिजल्ट जारी करने वाला है। 27 जुलाई के बाद फर्स्ट सीबीटी के रिजल्ट कभी भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक एग्जाम रिजल्ट जारी करने की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कैसे चेक करें उत्तर-कुंजी और भर्ती से जुड़ी जानकारी।

ऐसे चेक करें उत्तर-कुंजी: रिवाइज्ड आंसर-की चेक करने के लिए सबसे पहले आरआरबी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर विजिट करें। होम पेज पर ‘CEN-03/2018 – Click to view modified key and decisions taken on the objection raised on keys of 1st Stage CBT (JE, JE/IT, DMS & CMA Posts)’ का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करने पर नया टैब खुल जाएगा। नए टैब पर ‘modified answer keys’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो टैब खुलेगा, वहां आवेदकों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा दर्ज करना होगा। मांगी गई डिटेल भरकर आपके सामने आंसर-की खुल जाएगी।

गौरतलब है कि, आरआरबी जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती परीक्षा 22 मई से 2 जून और 26 जून से 28 जून के बीच आयोजित की गई थी। ये भर्ती परीक्षाएं 13,487 पदों की वैकेंसी के लिए ली गई थी। इनमें जूनियर इंजीनियर (जेई) के 12,844 पद, जूनियर इंजीनियर (आईटी) के 29 पद, डिपोट मैटेरियल सुपरिन्डेंडेंट पद के लिए 227 सहित कैमिकल और मेटालर्जिकल सहायक (अस्सिटेंट) 387 पदों की वैकेंसी शामिल हैं। आरआरबी की इन वैकेंसी के लिए दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था।

