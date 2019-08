RRB JE CBT 2 Leak: सोशल मीडिया पर उठीं परीक्षा लीक होने की खबरें, रेलवे ने किया इनकार

RRB JE CBT 2 Leak: भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर (जेई) के पद के लिए दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा के लिए गलत चयन प्रक्रिया के आरोपों के बाद, अब सीबीटी 2 के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। RRB JE CBT 2 Examination Paper होने का दावा करने वाला एक परीक्षा का स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर मौजूद है। तस्वीरें मोबाइल फोन की मदद से क्लिक की गई लगती हैं, हालांकि, परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले जाना प्रतिबंधित है।

हालांकि, RRB जेई पेपर लीक के आरोपों का खंडन कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी शॉट्स एक ही कंप्यूटर से लिए गए हैं। उन्होंने कहा, “किसी उम्मीदवार ने एग्‍जाम सेंटर में मोबाइल फोन की तस्करी की होगी और स्क्रीन के शॉट्स लिए होंगे। लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।” अधिकारी ने indianexpress को बताया कि सवालों के कई शॉट्स सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं, सभी एक ही कंप्यूटर से लिए गए हैं। रेलवे अधिकारी ने कहा, “मुंबई डिवीजन ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली है।”

जेई परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों से युक्त एक पीडीएफ भी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह पीडीएफ परीक्षा से पहले जारी की गई है अथवा बाद में। रेलवे के अधिकारी ने इस मामले में कहा, “ये सवाल उम्मीदवारों ने परीक्षा समाप्‍त होने के बाद कुछ कोचिंग संस्थान को बताए होंगे। बहुत सारी वर्तनी और अन्य गलतियाँ हैं। आरआरबी जेई वैसे भी एक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा है और इसलिए कोई भी प्रश्न पत्र उम्मीदवारों को नहीं सौंपा जाता है।

@PiyushGoyalOffc Sir, i am rrb je cbt-2 candidate and my exam on 28th Aug 1st shift but the paper is leaked through screen short and pdf of both shift..due to this many meritorious candidate future now is your hand so plz sr cancel the both exam shift..here is the proof. pic.twitter.com/2HEKOOCMsl

— kunj bihari kumar (@kunjrock06) August 29, 2019