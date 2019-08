RRB JE CBT 2 Admit Card 2019, Exam Date: परीक्षा तिथि और सिटी का ऐलान, ऐसे डाउनलोड करें ट्रैवल पास

RRB JE CBT 2 Admit Card 2019, Exam Date: रेलवे में जूनियर इंजीनियर (JE) के दूसरे चरण की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के एडमिट कार्ड का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने शनिवार (17 अगस्त 2019) को जूनीयर इंजीनियर की दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा (RRB JE Recruitment CBT 2 Exam) के लिए शहर सूचना पत्र (city intimation letter), ट्रैवल पास और एग्जाम का मॉक लिंक जारी कर दिया है। आरआरबी जेई सीबीटी 1 की परीक्षा दे चुके उम्मीदवार अब आरआरबी (RRB) की रिजनल वेबसाइट्स पर जाकर सीबीटी-2 का एग्जाम सिटी और और तारीख चेक कर सकते हैं या आप chandigarh.rrbonlinereg.in/docs/notice_on_choice_of_CBT2_cen_03_2018.pdf के डायरेक्ट लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। ट्रैवल पास केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलेगा।

आरआरबी द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, जेई सीबीटी 2 की परीक्षा 28 अगस्त से 01 सितंबर 2019 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड इससे पहले, सीबीटी 2 का एडमिट जारी करने के लिए तैयार है। एडमिट कार्ड, एग्जाम से 4 दिन पहले यानी 23 अगस्त 2019 को जारी किया जा सकता है। स्टेज 2 परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे और परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय मिलेगा।

ऐसे चेक करें ट्रैवल पास और एग्जाम सिटी जानकारी: आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए ट्रैवल पास और एग्जाम सिटी जानकारी के लिए सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in या रीजनल वेबसाइट्स पर जाएं। होम पेज पर ‘CEN-03/2018 – Click to view Score card of 1st Stage CBT/City Intimation advice/Free Travel authority for Eligible candidates/Mock Test for 2nd Stage CBT (JE, JE/IT, DMS & CMA Posts)’ के लिंक पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के बाद नया टैब खुल जाएगा, जहां ‘City Intimation advice/Free Travel authority for Eligible candidates/Mock Test for 2nd Stage CBT’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब जो पेज खुलेगा, वहां से आप ट्रैवल पास डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB JE CBT 2 एग्जाम सिटी, ट्रैवल पास और एग्जाम का मॉक लिंक: आरआरबी की इन रीजनल वेबसाइट्स पर करें चेक

RRB Guwahati (www.rrbguwahati.gov.im), RRB Jammu (www.rrbjammu.nic.in), Kolkata (www.rrbkolkata.gov.in), Malda (www.rrbmalda.gov.in), Mumbai (www.rrbmumbai.gov.in), Muzaffarpur (www.rrbmuzaffarpur.gov.in), Patna (www.rrbpatna.gov.in), Ranchi (www.rrbranchi.gov.in), Secunderabad (www.rrbsecunderabad.nic.in), Ahmedabad (www.rrbahmedabad.gov.in), Ajmer (www.rrbajmer.gov.in), Allahabad (www.rrbald.gov.in), Bangalore (www.rrbbnc.gov.in), Bhopal (www.rrbbpl.nic.in), Bhubaneshwar (www.rrbbbs.gov.in), Bilaspur(www.rrbbilaspur.gov.in), Chandigarh (www.rrbcdg.gov.in), Chennai (www.rrbchennai.gov.in), Gorakhpur (www.rrbguwahati.gov.in), Siliguri (www.rrbsiliguri.org). Thiruvananthapuram (www.rrbthiruvananthapuram.gov.in).

बता दें कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 के परिणाम (RRB JE CBT 1 Result) 13 अगस्त, 2019 को पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। आरआरबी जेई सीबीटी-1 में कुल 10644 उम्मीदवारों ने दूसरे सीबीटी के लिए क्वालीफाई किया है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण की परीक्षा में उपस्थित होना होगा। जिसके परीक्षा सिटी और डेट के लिए लिंक आज एक्टिव किया गया है। बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड ने 22 मई से 2 जून के बीच देशभर के विभिन्न सेंटरों पर Junior Engineer Prelims Exam 2019 आयोजित करवाए थे। इस परीक्षा के जरिए कुल 13,538 पदों पर भर्ती की जानी है।

