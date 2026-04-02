रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवे में लेवल-1 पोस्ट की भर्ती के लिए 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा में जो भी कैंडिडेट शामिल हुए थे वह रिजल्ट जारी होने के बाद आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यह रिजल्ट आरआरबी की सभी रीजनल वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होगा।

यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। इस पीडीएफ फाइल में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट के रोल नंबर दिए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार अगले राउंड के लिए क्वालीफाई भी होंगे जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) होगा।

Live Updates
16:42 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद जो कैंडिडेट कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) में क्वालिफाई करेंगे उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती अभियान का अगला चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) है। इस स्टेज में कैंडिडेट को तय समय में खास रनिंग टास्क सहित तय फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा।

जो कैंडिडेट PET क्लियर करेंगे। उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा, जहां उन्हें अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराने होंगे।

15:53 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: इन पदों पर होगी उम्मीदवारों की भर्ती

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जिन खाली पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की गई है उनमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, हेल्पर/असिस्टेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे रोल के साथ-साथ कई अन्य टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पद शामिल हैं।

15:24 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: कितनी वैकेंसी के लिए आयोजित हुई थी यह परीक्षा?

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा कुल 32,438 वैकेंसी के लिए आयोजित हुई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए उम्मीदवारों को ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, हेल्पर/असिस्टेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन समेत कई टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पोस्ट जैसे रोल के अपॉइंट किया जाएगा।

13:56 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार

भारतीय रेलवे में लेवल-1 पोस्ट की भर्ती के लिए RRB ग्रुप D 2026 कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक हुआ था। इस परीक्षा में 1.80 लाख के करीब कैंडिडेट उपस्थित हुए थे।

13:24 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थी परीक्षा?

RRB ग्रुप D परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 27 नवंबर, 2025 और 10 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित की गई थी। यह परीक्षा इंडियन रेलवे में लेवल-1 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।

11:50 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट कहां होगा जारी?

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर rrbcdg.gov.in अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

11:06 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: कब जारी होगा आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट?

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में यह रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

09:57 (IST) 4 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: कहां मिलेगा रिजल्ट

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा आरआरबी की सभी रीजनल वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होगा।

17:27 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न

आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे।

परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी। ग्रुप-डी की परीक्षा आरआरबी की ओर से 90 मिनट के लिए संचालित की गई थी।

16:36 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी भर्ती के लिए कितने उम्मीदवों का होगा चयन?

आरआरबी ग्रुप डी की इस भर्ती के लिए कुल 32,438 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सीबीटी परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा।

15:46 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: कब जारी होगा आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट?

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में यह रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

13:41 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी की इन रीजनल वेबसाइट्स पर जारी होगा ग्रुप डी का रिजल्ट

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम इन रीजनल वेबसाइट्स पर जारी किया जाएगा। कैंडिडेट् अपने रीजन के हिसाब से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

RRB Ahmedabad- http://www.rrbahmedabad.gov.in

RRB Ajmer- http://www.rrbajmer.gov.in

RRB Allahabad- http://www.rrbald.nic.in

RRB Bangalore- http://www.rrbbnc.gov.in

RRB Bhopal- http://www.rrbbpl.nic.in

RRB Bhubaneswar- http://www.rrbbbs.gov.in

RRB Bilaspur- http://www.rrbbilaspur.gov.in

RRB Chandigarh- http://www.rrbcdg.gov.in

RRB Chennai- http://www.rrbchennai.gov.in

RRB Gorakhpur- http://www.rrbgkp.gov.in

RRB Guwahati- http://www.rrbguwahati.gov.in

RRB Jammu Srinagar http://www.rrbjammu.nic.in

RRB Kolkata- http://www.rrbkolkata.gov.in

RRB Malda- http://www.rrbmalda.gov.in

RRB Mumbai- http://www.rrbmumbai.gov.in

RRB Muzaffarpur- http://www.rrbmuzaffarpur.gov.in

RRB Patna- http://www.rrbpatna.gov.in

RRB Ranchi- http://www.rrbranchi.gov.in,

RRB Secunderabad- http://www.rrbsecunderabad.nic.in

RRB Siliguri- http://www.rrbsiliguri.org,

RRB Thiruvanthapuram- http://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

12:10 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी शारीरिक दक्षता परीक्षा को RRC करेगा आयोजित

आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें वहीं उम्मीदवार शामिल होंगे जो सीबीटी परीक्षा में पास होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा को आरआरबी आयोजित नहीं कराता बल्कि इसे आरआरसी यानी रेलवे भर्ती सेल आयोजित करता है।

11:55 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: डॉक्यूमेंट विरेफिकेशन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद PET टेस्ट होगा जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी। इसमें उम्मीदवारों को10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, सभी एग्जाम की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्लूडी प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट इत्यादि वेरिफाई कराने होंगे।

11:35 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थी परीक्षा?

RRB ग्रुप D परीक्षा कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 27 नवंबर, 2025 और 10 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित की गई थी। यह परीक्षा इंडियन रेलवे में लेवल-1 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।

11:20 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी लॉग इन क्रेडेंशियल

रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि) का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

11:10 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार

भारतीय रेलवे में लेवल-1 पोस्ट की भर्ती के लिए RRB ग्रुप D 2026 कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक हुआ था। इस परीक्षा में 1.80 लाख के करीब कैंडिडेट उपस्थित हुए थे।

10:49 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी ग्रुप डी में कितनी मिलती है सैलरी?

ग्रुप डी में चयनित होने वाले कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक ही सैलरी मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा उन्हें दूसरे भत्ते भी मिलेंगे। इनमें – महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, किराया भत्ता, तथा नाइट ड्यूटी अलाउंस शामिल हैं।

10:11 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 Date LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे करें चेक?

आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले अपनी RRB रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, “RRB Group D Outcome 2026 (CEN 08/2024)” टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रिजल्ट PDF आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 4: Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर डालें। अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में दिखाई देता है, तो आप PET के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।

स्टेप 5: भविष्य के लिए PDF डाउनलोड करके सेव कर लें।

09:38 (IST) 3 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद जो कैंडिडेट कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) में क्वालिफाई करेंगे उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती अभियान का अगला चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) है। इस स्टेज में कैंडिडेट को तय समय में खास रनिंग टास्क सहित तय फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा।

जो कैंडिडेट PET क्लियर करेंगे। उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा, जहां उन्हें अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराने होंगे।

19:55 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: जल्द जारी किया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में यह रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

15:37 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: डॉक्यूमेंट विरेफिकेशन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद PET टेस्ट होगा जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी। इसमें उम्मीदवारों को10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, सभी एग्जाम की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्लूडी प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट इत्यादि वेरिफाई कराने होंगे।

14:50 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है रिजल्ट

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में यह रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

14:35 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार

भारतीय रेलवे में लेवल-1 पोस्ट की भर्ती के लिए RRB ग्रुप D 2026 कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक हुआ था। इस परीक्षा में 1.80 लाख के करीब कैंडिडेट उपस्थित हुए थे।

14:20 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट के बाद आगे की प्रक्रिया

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद जो कैंडिडेट कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) में क्वालिफाई करेंगे उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती अभियान का अगला चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) है। इस स्टेज में कैंडिडेट को तय समय में खास रनिंग टास्क सहित तय फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा।

जो कैंडिडेट PET क्लियर करेंगे। उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा, जहां उन्हें अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट वेरिफाई कराने होंगे।

14:05 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 Date LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे करें चेक?

आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले अपनी RRB रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, "RRB Group D Outcome 2026 (CEN 08/2024)" टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रिजल्ट PDF आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 4: Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर डालें। अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में दिखाई देता है, तो आप PET के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।

स्टेप 5: भविष्य के लिए PDF डाउनलोड करके सेव कर लें।

13:50 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी की इन रीजनल वेबसाइट्स पर जारी होगा ग्रुप डी का रिजल्ट

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम इन रीजनल वेबसाइट्स पर जारी किया जाएगा। कैंडिडेट् अपने रीजन के हिसाब से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

RRB Ahmedabad- http://www.rrbahmedabad.gov.in

RRB Ajmer- http://www.rrbajmer.gov.in

RRB Allahabad- http://www.rrbald.nic.in

RRB Bangalore- http://www.rrbbnc.gov.in

RRB Bhopal- http://www.rrbbpl.nic.in

RRB Bhubaneswar- http://www.rrbbbs.gov.in

RRB Bilaspur- http://www.rrbbilaspur.gov.in

RRB Chandigarh- http://www.rrbcdg.gov.in

RRB Chennai- http://www.rrbchennai.gov.in

RRB Gorakhpur- http://www.rrbgkp.gov.in

RRB Guwahati- http://www.rrbguwahati.gov.in

RRB Jammu Srinagar http://www.rrbjammu.nic.in

RRB Kolkata- http://www.rrbkolkata.gov.in

RRB Malda- http://www.rrbmalda.gov.in

RRB Mumbai- http://www.rrbmumbai.gov.in

RRB Muzaffarpur- http://www.rrbmuzaffarpur.gov.in

RRB Patna- http://www.rrbpatna.gov.in

RRB Ranchi- http://www.rrbranchi.gov.in,

RRB Secunderabad- http://www.rrbsecunderabad.nic.in

RRB Siliguri- http://www.rrbsiliguri.org,

RRB Thiruvanthapuram- http://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

13:38 (IST) 2 Apr 2026

क्या है 147 स्टडी फॉर्मूला? बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काम आ रही ये वायरल ट्रिक

सोशल मीडिया पर 147 स्टडी फॉर्मूले का काफी चर्चा हो रही है। इस वायरल ट्रिक को लेकर स्टूडेंट्स का दावा है कि इसके जरिए पढ़ाई लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती है। ...अधिक जानकारी
13:35 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: आरआरबी शारीरिक दक्षता परीक्षा को RRC करेगा आयोजित

आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें वहीं उम्मीदवार शामिल होंगे जो सीबीटी परीक्षा में पास होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा को आरआरबी आयोजित नहीं कराता बल्कि इसे आरआरसी यानी रेलवे भर्ती सेल आयोजित करता है।

13:20 (IST) 2 Apr 2026

RRB Group D Result 2026 LIVE: डॉक्यूमेंट विरेफिकेशन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी होने के बाद PET टेस्ट होगा जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी। इसमें उम्मीदवारों को10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, सभी एग्जाम की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्लूडी प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट इत्यादि वेरिफाई कराने होंगे।