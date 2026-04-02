रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवे में लेवल-1 पोस्ट की भर्ती के लिए 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा में जो भी कैंडिडेट शामिल हुए थे वह रिजल्ट जारी होने के बाद आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यह रिजल्ट आरआरबी की सभी रीजनल वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होगा।

यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। इस पीडीएफ फाइल में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट के रोल नंबर दिए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार अगले राउंड के लिए क्वालीफाई भी होंगे जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) होगा।

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