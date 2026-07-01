RRB Group D Result Date 2026 LIVE Updates: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा (CEN 08/2024) का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और चयन स्थिति देख सकेंगे। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक किया गया था।

कितने और किन पदों पर होगी भर्ती

आरआरबी द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 32,438 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को रेलवे के विभिन्न लेवल-1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिनमें पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, लोको शेड असिस्टेंट, ऑपरेशंस असिस्टेंट, टीएल एवं एसी असिस्टेंट समेत अन्य पद शामिल हैं।

RRB Group D Result 2026 ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देख सकेंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले आरआरबी की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “Results” या “Latest Updates” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “RRB Group D CBT Result 2026” लिंक का चयन करें।

स्टेप 4. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 5. उम्मीदवार Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया

रेलवे ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाती है। इसमें शामिल हैं:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

दस्तावेज सत्यापन (DV)

मेडिकल परीक्षण (ME)

जो उम्मीदवार सभी चरणों में सफल होंगे, उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाएगा।

RRB NTPC Final Answer Key भी जल्द

वहीं, रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की फाइनल आंसर की भी जारी कर सकता है। बोर्ड पहले ही प्रोविजनल आंसर की जारी कर चुका है और उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद सीबीटी-1 परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा।

RRB NTPC भर्ती के तहत भरे जाएंगे ये पद

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अभियान के माध्यम से कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क पदों पर भर्ती की जाएगी।

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