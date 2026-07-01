RRB Group D Result Date 2026 LIVE Updates: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा (CEN 08/2024) का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और चयन स्थिति देख सकेंगे। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक किया गया था।
कितने और किन पदों पर होगी भर्ती
आरआरबी द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 32,438 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को रेलवे के विभिन्न लेवल-1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिनमें पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, लोको शेड असिस्टेंट, ऑपरेशंस असिस्टेंट, टीएल एवं एसी असिस्टेंट समेत अन्य पद शामिल हैं।
RRB Group D Result 2026 ऐसे डाउनलोड करें
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देख सकेंगे:
स्टेप 1. सबसे पहले आरआरबी की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “Results” या “Latest Updates” सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3. “RRB Group D CBT Result 2026” लिंक का चयन करें।
स्टेप 4. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।
स्टेप 5. उम्मीदवार Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।
स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।
आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया
रेलवे ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाती है। इसमें शामिल हैं:
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
दस्तावेज सत्यापन (DV)
मेडिकल परीक्षण (ME)
जो उम्मीदवार सभी चरणों में सफल होंगे, उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाएगा।
RRB NTPC Final Answer Key भी जल्द
वहीं, रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की फाइनल आंसर की भी जारी कर सकता है। बोर्ड पहले ही प्रोविजनल आंसर की जारी कर चुका है और उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद सीबीटी-1 परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा।
RRB NTPC भर्ती के तहत भरे जाएंगे ये पद
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अभियान के माध्यम से कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क पदों पर भर्ती की जाएगी।
RRB Group D Result Date 2026 LIVE: कुल कितने पदों पर होगी भर्ती?
आरआरबी ग्रुप डी भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 32,438 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे के विभिन्न जोन और विभागों में की जाएगी। यह भर्ती रेलवे में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे के अलग-अलग तकनीकी और गैर-तकनीकी विभागों में नियुक्त किया जाएगा।
RRB Group D Result Date 2026 LIVE: ऐसे चेक करें RRB Group D Result 2026
उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आरआरबी की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध "RRB Group D Result 2026" लिंक पर क्लिक करें। रिजल्ट पीडीएफ खुलने के बाद उम्मीदवार Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर खोज सकते हैं। इसके अलावा स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
RRB Group D Result Date 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थी RRB Group D परीक्षा?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच किया था। परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की गई थी ताकि सभी उम्मीदवारों को अवसर मिल सके। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड ने आंसर की जारी की और उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया था। अब अंतिम परिणाम जारी किए जाने की तैयारी चल रही है।
RRB Group D Result Date 2026 LIVE: स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए?
आरआरबी ग्रुप डी स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपने प्राप्त अंक, कटऑफ, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण विवरण देख सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की चयन प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
RRB Group D Result Date 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा (CEN 08/2024) का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।