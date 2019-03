RRB Group D Result, PET 2019 LIVE Updates: पीईटी के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

RRB Group D results 2019: ऐसे करें चेक

स्टेप 1- अपने आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2- Click here to view score of Level 1 के लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3- नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालें। लॉगिन करें। स्टेप 4- स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा।