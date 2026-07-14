रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा (CEN 08/2024) 2025 का रिजल्ट 01 जुलाई 2026 को जारी कर दिया गया था। इस लिखित परीक्षा में जो कैंडिडेट पास हुए थे वह आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का पीईटी टेस्ट 29 जुलाई से लेकर 01 अगस्त 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस दौरान रीजन वाइज पीईटी टेस्ट होंगे जिनकी तारीख भी अलग-अलग होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से इस परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

जानकारी के मुताबिक, आरआरबी ग्रुप डी पीईटी टेस्ट के एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किए जाने की संभावना है। बता दें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के हॉल टिकट संबंधित RRC वेबसाइट पर तो जारी होंगे ही साथ ही कैंडिडेट को यह उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एडमिट कार्ड में PET की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, सेंटर की डिटेल और जरूरी इंस्ट्रक्शन जैसी डिटेल्स होंगी। यह एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को सेंटर पर लेकर आना होगा।

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63 हजार से अधिक उम्मीदवार देंगे PET टेस्ट

बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती कुल 32438 रिक्त पदों को भरने के लिए निकाल गई है। इस भर्ती अभियान के तहत लिखित परीक्षा चयन प्रक्रिया का पहला चरण था जिसमें लगभग 60 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन सिर्फ 63295 कैंडिडेटस ने इस एग्जाम को पास किया है जो पीईटी टेस्ट में शामिल होंगे। पीईटी टेस्ट में पास होने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा।

आरआरबी ग्रुप डी पीईटी क्राइटेरिया 2026

कैटेगिरी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) मानदंड पुरुष अभ्यर्थी 35 किलोग्राम वजन को 100 मीटर तक 2 मिनट के भीतर बिना वजन गिराए एक ही प्रयास में उठाकर ले जाना होगा। पुरुष अभ्यर्थी 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही प्रयास में पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थी 20 किलोग्राम वजन को 100 मीटर तक 2 मिनट के भीतर बिना वजन गिराए एक ही प्रयास में उठाकर ले जाना होगा। महिला अभ्यर्थी 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही प्रयास में पूरी करनी होगी।

अभ्यर्थियों को PET की दोनों गतिविधियां एक ही प्रयास में सफलतापूर्वक पूरी करनी होंगी। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए संबंधित रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) द्वारा जारी आधिकारिक PET गाइडलाइन देखें।