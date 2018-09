RRB Group D Admit Card 2018: वेबसाइट डाउन, जानिए प्रवेश पत्र हासिल करने का तरीका

RRB Railway Group D Admit Card 2018: RRB Group D के लिए पहले चरण की भर्ती परीक्षा सोमवार (17 सितंबर) से शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं 16 अक्टूबर 2018 तक चलेंगी। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड 13 सितंबर को जारी कर दिए गए थे। परीक्षाएं 16 अक्टूबर तक चलेंगी और उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट की डिटेल्स RRB की वेबसाइट्स से चेक कर सकते हैं। लेकिन आरआरबी की वेबसाइट्स पर उपलब्ध एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक काम नहीं कर रहा है। वेबसाइट पर विजिटर्स ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण वेबसाइट काम नहीं कर रही है। “Click here to down load e-call letter, Exam City, date advice and SC, ST travel Authority for CBT for level-1 posts under CEN 02/2018” लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट के होम पेज पर “Too many users are connected. Please try again after few minutes.” का लिंक खुल रहा है।

ऐसे में उम्मीदवारों के लिए बेहतर होगा कि वे कुछ समय बाद लॉगइन करने की कोशिश करें। बार-बार वेबसाइट पर न जाएं क्योंकि इससे पेज लोड बढ़ेगा और वेबसाइट के ठीक होने में भी ज्यादा समय ज़ाया होगा। थोड़े समय बाद वेबसाइट पर लॉगइन करें। चलिए अब जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। RRB Group D Level 1 की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के एडमिट कार्ड आरआरबी की सभी वेबसाइट्स पर जारी किए गए। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड विभिन्न RRB वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB Group D Exam Date, Center, Admit Card 2018: लेवल 1 परीक्षा प्रवेश पत्र, एग्जाम सेंटर और बाकी डिटेल्स, जानिए तरीका

वेबसाइट www.rrbahmedabad.gov.in; www.rrbajmer.gov.in; www.rrbald.nic.in; www.rrbbpl.nic.in या अन्य किसी भी आरआरबी वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर ही आपको “CBT for Level 1 posts under CEN 02/2018” का एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। डिटेल्स सबमिट करते ही आप लॉगइन कर सकेंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

